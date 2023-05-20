В Галерее Краснохолмская откроется выставка «ЗВУЧИТ»

20 мая 2023 года в Галерее Краснохолмская Объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «ЗВУЧИТ», в основе которой лежит изучение многообразия возможных вариантов работы со звуком.

Выставка посвящена звуку, а точнее – различным способам его организации во времени и пространстве посредством разнообразных устройств: от простых аналоговых инструментов до сложных девайсов и программного обеспечения.

В последнее время большое количество художников обращается к звуку как к предмету творческого исследования и/или как к пространству творческого высказывания. С другой стороны, многие композиторы и музыканты создают звуковые и мультимедийные инсталляции и объекты, расширяющие понятие музыкальной формы в сторону выставочного пространства. Это взаимное проникновение питается ростом количества новых цифровых и аналоговых инструментов, а также общей тенденцией в современном искусстве и музыке к расширению представлений о поле деятельности художника и композитора.

Выставка «ЗВУЧИТ» ставит своей задачей показать различные подходы к работе со звуком и формой, представит зрителю-слушателю звуковые объекты, DIY устройства и технологии, авторские звуковые и музыкальные инструменты, программы и аппы, патчи, видео (в том числе документация), инсталляции, смешанные медиа, авторские видеоигры.

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