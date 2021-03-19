Галерея XXI века встретит Международный День Театра экскурсией по Музею истории куклы

27 мар­та 2021 года, в 15:00 Гале­рея XXI века при­гла­ша­ет встре­тить Меж­ду­на­род­ный День Теат­ра экс­кур­си­ей по Музею исто­рии кук­лы, кото­рая будет посвя­ще­на куколь­ным теат­рам и, в част­но­сти, Теат­рам теней.

Театр теней – фор­ма визу­аль­но­го искус­ства, заро­див­ша­я­ся в Азии несколь­ко тыся­че­ле­тий назад. Роди­ной тене­во­го теат­ра в рав­ной сте­пе­ни мож­но счи­тать и Китай, и Индонезию.

«Кукол пере­но­си­ли в ящи­ках. Их акку­рат­но – не дыша! – пере­кла­ды­ва­ли пле­тён­ны­ми бам­бу­ко­вы­ми цинов­ка­ми, что­бы крас­ка не сти­ра­лась, и фигу­ры не коро­би­лись, а ещё – пав­ли­ньи­ми перья­ми. И не для кра­со­ты, а от моли. Тене­вые кук­лы были очень доро­ги­ми. Иметь их мог­ли поз­во­лить себе толь­ко бога­тые люди, и хра­ни­лись они в ком­на­тах, кото­рые счи­та­лись самым свя­щен­ным местом жили­ща» — Борис Голдовский.

Каж­дый жест кук­лы – сим­вол. Сжа­тые губы – остро­та ума, оска­лен­ный в улыб­ке рот – глу­пость или хит­рость, гла­за на выка­те – ковар­ство. Осо­бое зна­че­ние при­да­ет­ся цве­ту: белое лицо может при­над­ле­жать толь­ко бла­го­род­но­му герою, чер­ное – отваж­но­му вои­ну, зелё­ное – тру­су и завист­ни­ку, крас­ное – зло­дею. Таких кукол для тра­ди­ци­он­но­го яван­ско­го пред­став­ле­ния нуж­но более ста.

Кро­ме тра­ди­ци­он­ных кукол яван­ско­го тене­во­го теат­ра «Ваянг кулит» в экс­по­зи­ции мож­но будет уви­деть мари­о­не­ток и тро­сте­вых кукол из Китая, Мьян­мы, Чехии и Италии.

«Тень появ­ля­ет­ся там, где есть свет» — гово­рят на Востоке.

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