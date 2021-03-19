Галерея XXI века встретит Международный День Театра экскурсией по Музею истории куклы

27 марта 2021 года, в 15:00 Галерея XXI века приглашает встретить Международный День Театра экскурсией по Музею истории куклы, которая будет посвящена кукольным театрам и, в частности, Театрам теней.
Театр теней – форма визуального искусства, зародившаяся в Азии несколько тысячелетий назад. Родиной теневого театра в равной степени можно считать и Китай, и Индонезию.
«Кукол переносили в ящиках. Их аккуратно – не дыша! – перекладывали плетёнными бамбуковыми циновками, чтобы краска не стиралась, и фигуры не коробились, а ещё – павлиньими перьями. И не для красоты, а от моли. Теневые куклы были очень дорогими. Иметь их могли позволить себе только богатые люди, и хранились они в комнатах, которые считались самым священным местом жилища» — Борис Голдовский.
Каждый жест куклы – символ. Сжатые губы – острота ума, оскаленный в улыбке рот – глупость или хитрость, глаза на выкате – коварство. Особое значение придается цвету: белое лицо может принадлежать только благородному герою, черное – отважному воину, зелёное – трусу и завистнику, красное – злодею. Таких кукол для традиционного яванского представления нужно более ста.
Кроме традиционных кукол яванского теневого театра «Ваянг кулит» в экспозиции можно будет увидеть марионеток и тростевых кукол из Китая, Мьянмы, Чехии и Италии.
«Тень появляется там, где есть свет» — говорят на Востоке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.