В Театре на Таганке пройдёт премьера мюзикла «Петя и Фолк. Тайны миров»

8 и 9 ноября в Театре на Таганке состоится премьера мюзикла «Петя и Фолк. Тайны миров». В постановке будут задействованы Академический хор русской песни радио «Орфей» и Академический Большой концертный оркестр имени Силантьева, а главные роли исполнят популярные актеры мюзиклов – Юлия Дякина и Александр Казьмин.

В основу спектакля легла музыкально-поэтическая сюита «ЖАР», которая была создана поэтессой Никой Симоновой и композитором Андреем Зубцом. «Мне всегда казалось очевидным, что лучшие свойства русской музыки должны так же, как и в два предыдущих столетия, получить новое композиторское осмысление через актуальные музыкальные жанры и технологии, – говорит композитор Андрей Зубец. – Симфонии русских композиторов опирались на народные мелодии. То, что мы делаем сейчас, – это новая смесь фольклора и симфонизма, но на этот раз вместе с элементами рок-музыки, рэпа и электроники. Учитывая, что в этом всём участвуют десятки музыкантов, огромный хор, народные и симфонические инструменты, я бы назвал это музыкальной мистерией».

За постановку музыкальной мистерии взялся известный театральный режиссер Алексей Франдетти: «Дико интересно создавать спектакль совсем с нуля. Особенно в такой необычной форме, когда главным героем повествования становится… хор. Наш проект направлен на популяризацию фолк-музыки среди молодёжи. Мы придумали такое концертно-театральное представление на основе народной музык. В основе сюжета лежит миф об Орфее и Эвридике, который мы переосмысляем. Только вместо Орфея у нас Пётр и фолк-музыка, которая является основным героем в нашей истории».

В спектакле примут участие популярные музыкальные артисты – Александр Казьмин, хорошо известный публике по работе в мюзиклах «Шахматы» и «Монте-Кристо», и Юлия Дякина, лауреат премии «Золотая маска» и финалист проекта «Большой мюзикл». Однако, по словам создателей мюзикла «Петя и Фолк», главным его героем станет Академический хор русской песни, который в прямом смысле слова перевернёт все безнадёжно устаревшие представления о народной музыке и поможет русскому фольклору стать чем-то по-настоящему новым, чтобы, опираясь на свои лучшие традиции, он смог найти своё место в будущем.

Хоровое многоголосие и современная хореография, фольклор и симфоническая музыка, 200 уникальных дизайнерских костюмов, древние славянские божества и фантастически твари из тайных миров и, конечно, удивительная история любви – так или иначе, но мюзикл «Петя и Фолк. Тайны миров» в постановке режиссера Алексея Франдетти явно обещает стать одной из самых ярких премьер нового театрального сезона.

Проект «Петя и Фолк. Тайны миров» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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