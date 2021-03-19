«Пальмира». Фильм, приуроченный к 10-летию Сирийского конфликта вышел в российский прокат

11 марта 2021 года в российский кинотеатральный прокат вышел фильм режиссера Ивана Болотникова «Пальмира», основанный на реальных событиях. Он впервые в отечественном кино поднимает актуальную проблему возвращения на родину людей, завербованных террористами.
В горном селении Дагестана бывший военный врач Артур ведет тихую жизнь вдовца. Узнав, что его единственная дочь Марьям была завербована террористами и сбежала в Сирию, Артур в отчаянии отправляется за ней. Ради спасения дочери отец готов на всё.
Основная часть съемок проходила в Дагестане. В Дербенте, одном из древнейших городов мира, художник-постановщик и декораторы фильма придали историческим зданиям и некоторым его улицам колорит города, захваченного террористами. В частности, именно там был выстроен сирийский госпиталь, в котором работает Артур, и турецкие улочки. Создатели стремились к максимальной точности и правдоподобию всех деталей, связанных с национальной и региональной спецификой. Вместе с главным героем мы преодолеваем опасный путь через сирийскую границу, затем наблюдаем за жизнью в полуразрушенном, израненном войной городе, где смерть поджидает на каждом шагу, а религиозные фанатики выносят один приговор за другим.
Сирийская Пальмира в фильме предстает как великий художественный образ искусства и гуманизма, разрушенный террористами, а личная история военного врача Артура становится непреходящей притчей о поисках правды и нравственном выборе.
«Когда я читал сценарий, мне совершенно ясно было с самого начала, что это настолько фундаментальная человеческая трагедия, драма, что принимать участие в таком рассказе о нашем мире, нашей жизни — особая задача, особая честь», — отметил исполнитель главной роли Геза Морчани.
Московская премьера «Пальмиры» состоялась 10 марта в кинотеатре «Формула Кино Европа». Специальные показы фильма в Санкт—Петербурге прошли 11 марта в кинотеатре «Формула Кино Галерея» и 12 марта в кинотеатре «Ленфильм».
Фильм можно увидеть эксклюзивно в сети кинотеатров объединенной сети «Формула Кино» и «Синема Парк» в Москве, Санкт—Петербурге, Белгороде, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Рязани, Самаре, Саратове, Сочи, Ставрополе, Туле, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Челябинска. Кроме того, показы пройдут в кинотеатрах Дербента, Каспийска, Грозного, Казани, Иваново и других российских городов.
Символично, что ровно 10 лет назад началась первая фаза сирийского конфликта, который перерос в полномасштабную войну и гуманитарный кризис. Отголоски этих событий так или иначе затронули всех людей, живущих в регионе, о чём и рассказывает картина.
Главную роль исполнил звезда фильма «О теле и душе» (фильм—победитель Берлинского кинофестиваля, 2017) венгерский актер и драматург Геза Морчани. Музыку к «Пальмире» написал известный российский кинокомпозитор и продюсер Андрей Сигле. Одним из авторов сценария выступил ученик Андрея Тарковского, российский киносценарист Константин Лопушанский.
Премьера фильма состоялась на престижном кинофестивале в Пусане (Южная Корея) в прошлом году.
В этой истории есть современность, актуальность, но, в той же самой степени она как бы переведена в плоскость притчи, даже, можно сказать, античной трагедии», – говорит о фильме режиссёр Иван Болотников.
«В фильме мы говорим о ценностях человеческой жизни. Наш герой для спасения дочери едет в Сирию. Это ни в коем случае не военная операция – просто судьба семьи в данных ужасных обстоятельствах. Название фильма «Пальмира» – собирательный образ, не имеющий прямого отношения к городу. Пальмира как великий художественный образ человеческого наследия, подвергшийся атаке террористов», – поделился композитор, продюсер фильма Андрей Сигле.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.