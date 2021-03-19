«Пальмира». Фильм, приуроченный к 10-летию Сирийского конфликта вышел в российский прокат

11 мар­та 2021 года в рос­сий­ский кино­те­ат­раль­ный про­кат вышел фильм режис­се­ра Ива­на Болот­ни­ко­ва «Паль­ми­ра», осно­ван­ный на реаль­ных собы­ти­ях. Он впер­вые в оте­че­ствен­ном кино под­ни­ма­ет акту­аль­ную про­бле­му воз­вра­ще­ния на роди­ну людей, завер­бо­ван­ных террористами.

В гор­ном селе­нии Даге­ста­на быв­ший воен­ный врач Артур ведет тихую жизнь вдов­ца. Узнав, что его един­ствен­ная дочь Марьям была завер­бо­ва­на тер­ро­ри­ста­ми и сбе­жа­ла в Сирию, Артур в отча­я­нии отправ­ля­ет­ся за ней. Ради спа­се­ния доче­ри отец готов на всё.

Основ­ная часть съе­мок про­хо­ди­ла в Даге­стане. В Дер­бен­те, одном из древ­ней­ших горо­дов мира, худож­ник-поста­нов­щик и деко­ра­то­ры филь­ма при­да­ли исто­ри­че­ским зда­ни­ям и неко­то­рым его ули­цам коло­рит горо­да, захва­чен­но­го тер­ро­ри­ста­ми. В част­но­сти, имен­но там был выстро­ен сирий­ский гос­пи­таль, в кото­ром рабо­та­ет Артур, и турец­кие улоч­ки. Созда­те­ли стре­ми­лись к мак­си­маль­ной точ­но­сти и прав­до­по­до­бию всех дета­лей, свя­зан­ных с наци­о­наль­ной и реги­о­наль­ной спе­ци­фи­кой. Вме­сте с глав­ным геро­ем мы пре­одо­ле­ва­ем опас­ный путь через сирий­скую гра­ни­цу, затем наблю­да­ем за жиз­нью в полу­раз­ру­шен­ном, изра­нен­ном вой­ной горо­де, где смерть под­жи­да­ет на каж­дом шагу, а рели­ги­оз­ные фана­ти­ки выно­сят один при­го­вор за другим.

Сирий­ская Паль­ми­ра в филь­ме пред­ста­ет как вели­кий худо­же­ствен­ный образ искус­ства и гума­низ­ма, раз­ру­шен­ный тер­ро­ри­ста­ми, а лич­ная исто­рия воен­но­го вра­ча Арту­ра ста­но­вит­ся непре­хо­дя­щей прит­чей о поис­ках прав­ды и нрав­ствен­ном выборе.

«Когда я читал сце­на­рий, мне совер­шен­но ясно было с само­го нача­ла, что это настоль­ко фун­да­мен­таль­ная чело­ве­че­ская тра­ге­дия, дра­ма, что при­ни­мать уча­стие в таком рас­ска­зе о нашем мире, нашей жиз­ни — осо­бая зада­ча, осо­бая честь», — отме­тил испол­ни­тель глав­ной роли Геза Морчани.

Мос­ков­ская пре­мье­ра «Паль­ми­ры» состо­я­лась 10 мар­та в кино­те­ат­ре «Фор­му­ла Кино Евро­па». Спе­ци­аль­ные пока­зы филь­ма в Санкт—Петербурге про­шли 11 мар­та в кино­те­ат­ре «Фор­му­ла Кино Гале­рея» и 12 мар­та в кино­те­ат­ре «Лен­фильм».

Фильм мож­но уви­деть экс­клю­зив­но в сети кино­те­ат­ров объ­еди­нен­ной сети «Фор­му­ла Кино» и «Сине­ма Парк» в Москве, Санкт—Петербурге, Бел­го­ро­де, Вол­го­гра­де, Воро­не­же, Ека­те­рин­бур­ге, Ижев­ске, Кали­нин­гра­де, Крас­но­да­ре, Крас­но­яр­ске, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ново­куз­нец­ке, Ново­си­бир­ске, Пер­ми, Ряза­ни, Сама­ре, Сара­то­ве, Сочи, Став­ро­по­ле, Туле, Тюме­ни, Улья­нов­ска, Уфы, Челя­бин­ска. Кро­ме того, пока­зы прой­дут в кино­те­ат­рах Дер­бен­та, Кас­пий­ска, Гроз­но­го, Каза­ни, Ива­но­во и дру­гих рос­сий­ских городов.

Сим­во­лич­но, что ров­но 10 лет назад нача­лась пер­вая фаза сирий­ско­го кон­флик­та, кото­рый пере­рос в пол­но­мас­штаб­ную вой­ну и гума­ни­тар­ный кри­зис. Отго­лос­ки этих собы­тий так или ина­че затро­ну­ли всех людей, живу­щих в реги­оне, о чём и рас­ска­зы­ва­ет картина.

Глав­ную роль испол­нил звез­да филь­ма «О теле и душе» (фильм—победитель Бер­лин­ско­го кино­фе­сти­ва­ля, 2017) вен­гер­ский актер и дра­ма­тург Геза Мор­ча­ни. Музы­ку к «Паль­ми­ре» напи­сал извест­ный рос­сий­ский кино­ком­по­зи­тор и про­дю­сер Андрей Сиг­ле. Одним из авто­ров сце­на­рия высту­пил уче­ник Андрея Тар­ков­ско­го, рос­сий­ский кино­сце­на­рист Кон­стан­тин Лопушанский.

Пре­мье­ра филь­ма состо­я­лась на пре­стиж­ном кино­фе­сти­ва­ле в Пусане (Южная Корея) в про­шлом году.

В этой исто­рии есть совре­мен­ность, акту­аль­ность, но, в той же самой сте­пе­ни она как бы пере­ве­де­на в плос­кость прит­чи, даже, мож­но ска­зать, антич­ной тра­ге­дии», – гово­рит о филь­ме режис­сёр Иван Болотников.

«В филь­ме мы гово­рим о цен­но­стях чело­ве­че­ской жиз­ни. Наш герой для спа­се­ния доче­ри едет в Сирию. Это ни в коем слу­чае не воен­ная опе­ра­ция – про­сто судь­ба семьи в дан­ных ужас­ных обсто­я­тель­ствах. Назва­ние филь­ма «Паль­ми­ра» – соби­ра­тель­ный образ, не име­ю­щий пря­мо­го отно­ше­ния к горо­ду. Паль­ми­ра как вели­кий худо­же­ствен­ный образ чело­ве­че­ско­го насле­дия, под­верг­ший­ся ата­ке тер­ро­ри­стов», – поде­лил­ся ком­по­зи­тор, про­дю­сер филь­ма Андрей Сигле.

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