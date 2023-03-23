«Газовый Свет»: Посмотреть лучше, чем пережить

28 марта на сцене КЦ «ЗИЛ» Театр «V» отыграет один из самых популярных спектаклей в своем репертуаре – «Газовый Свет» по пьесе Патрика Гамильтона.

«Газовый Свет» поднимает одну из самых острых социальных проблем – психологическое насилие в семье. Несмотря на то, что пьеса была написана в 1938 году, она и по сей день не теряет своей актуальности. По статистике в России около 24% населения сталкивались с психологическим насилием в семье, более 40% сталкивались с насилием в ближайшем окружении. А ведь именно психологическое насилие является одним из самых губительных, изощренных и жестоких методов воздействия на человека, поскольку душевные раны, в отличии от физических, остаются с нами навсегда.

Пьеса «Газовый Свет», положившая начало термину «газлайтинг», широко используемому в психотерапии, сразу обрела широкую популярность, была экранизирована в Великобритании, а затем и в Голливуде и поставлена на главных мировых театральных сценах, за исключением России.

Театр «V» - единственный театр в России, который взялся за перевод пьесы на русский язык и решился включить спектакль в свой репертуар. За два театральных сезона «Газовый Свет» стал одним из самых популярных в репертуаре и получил положительные отзывы не только среди зрителей и театральных критиков, но также среди профессиональных психологов, которые настоятельно рекомендуют познакомиться со спектаклем каждому человеку. Если вам повезло никогда не столкнуться с подобным опытом – приходите и проживите его вместе с нами, хотя бы для того, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах не попасть в ловушку жестоких игр чужого воспаленного разума. А если вы не хотите знать о том, что мир полон всяких нелицеприятных вещей, то просто приходите получить удовольствие от прекрасного детектива, красивых декораций, динамичной постановки и отличной актёрской игры!

Несмотря на психологическую составляющую спектакля, это все-таки не чистая психодрама, а именно психологический детектив, который держит зал в напряжении и заставляет с замиранием сердца ожидать развязки сюжета.

Подробности и билеты по ссылке.

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