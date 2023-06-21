Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова об итогах работы РОСИЗО в 2022 и 2023 годах и планах на будущее

21 июня под председательством Министра культуры РФ Ольги Любимовой прошло заседание коллегии Министерства культуры Российской Федерации. Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова доложила об итогах работы РОСИЗО в 2022 году и задачах ведомства на 2023 год, а также о планах на 2024 год.

В первую очередь Ольга Галактионова рассказала о миссии РОСИЗО и об основных приоритетах музейного центра – межмузейности, межведомственности, междисциплинарности. Вместе с этим сообщила об увеличении аудитории РОСИЗО в 2022 году на 60%.

Среди крупных проектов в 2022−2023 годах в Москве были реализованы выставки «ДК СССР», «17/37. Советская скульптура. Взлет», АРТ-ПРОП «Искусство пропаганды», «Семья – душа России», «Виктор Цой. Путь героя» и «Первая позиция. Русский балет» в Санкт-Петербурге.

«Сейчас мы активно работает над тем, чтобы у подобных крупных проектов были выставки-сателлиты, которые могли бы иметь продолжение. Для нас важно, чтобы их могли увидеть жители других городов России. В ближайшее время мы представим наши предложения ─ как это может развиваться. Надеемся, это будет интересно не только РОСИЗО, но и нашим коллегам из других музеев, которые тоже делают большие проекты», ─ рассказала в своем выступлении Ольга Галактионова.

Помимо крупных выставок РОСИЗО в 2022 году реализовал локальные проекты. Это тревел-шоу «Музейные маршруты», созданное совместно с PREMIER и кинокомпанией Gate film. Активно проходят культурные мероприятия в Саратовском филиале РОСИЗО: в этом году открыта выставка «Без границ. Художники Донбасса», также проводятся летние кинопоказы и лекции об искусстве.

В 2023 году РОСИЗО готовит масштабную выставку к 140-летию Павла Филонова. Она откроется в декабре 2023 года в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье». До конца июня этого года продолжается Всероссийский конкурс видео-арта «Миры Тарковского», который способствует расширению и развитию медиатеки РОСИЗО.

Ведется работа в новых регионах страны. Один из важнейших проектов – открытие экспозиции на базе колледжа кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова в городе Шахтерск. Более того, запланированы выставочные проекты в городах и школах. В частности, выставки «Михаил Нестеров. Природа русской души», «Человек. Земля. Вселенная», «Счастливое детство» и другие.

В октябре 2023 года на площадке РОСИЗО в Петроверигском переулке запланирована выставка к 90-летию Марка Захарова. Проект готовится совместно с ГИТИСом и Театральным музеем им. А.А. Бахрушина.

Продолжает свою работу проект «Единая модель продвижения музеев», направленный на отраслевое развитие и образовательный блок. Это востребованный проект среди музейного сообщества, в котором принимают участие спикеры из Министерства культура, крупных музеев, а также руководители и музейные сотрудники со всей страны.

В 2024 году РОСИЗО представит выставочный проект к 100-летию Кукрыниксов. Помимо этого, в следующем году в «Зарядье» готовится выставка-исследование, которая будет посвящена музыкальной клиповой культуре и ее влиянии на современное кино.

Кроме того, активно ведется работа над реализацией совместных российско-белорусских проектов. В их числе выставка живописи российских и белорусских художников, которая 20 июня открылась в Уфе. А в 2024 году в Беларуси стартует выставка «Русский замок. Кузнечная летопись». Также, совместно с белорусскими коллегами РОСИЗО готовит проект к 80-летию Великой Победы «Маршруты Победы».

В рамках международного сотрудничества РОСИЗО в ближайшее время планирует обменные культурные мероприятия России и Ирана.

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