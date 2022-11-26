ГЕРМАНИЯ: В Берлине представлены картины из серии «горские евреи» Рами Меира

24 ноября 2022 года впервые в Берлине, в галерее «Q Gallery Berlin» открылась выставка выдающегося израильского художника, горского еврея, родившегося в Азербайджане, Рами Меира. В мероприятии приняли участие более 100 гостей, в том числе, почетные гости: посол Азербайджана в Германии Насими Мухаммедали оглу Агаев, советник Фонда Гейдара Алиева по вопросам культуры, председатель правления ОАО «Азерхалча» Эмин Маммадов, профессор истории, религии и политики в Германии и Восточной Европе Ева-Мария Аух, а также лидеры горско-еврейской общины в Германии.

«Для меня очень ценно, что мои работы увидит Берлин. Здесь проживает значительная община горских евреев. Я мечтаю, чтобы с историей моего народа через эту экспозицию познакомился весь мир», - говорит Рами Меир.

На выставке представлены живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Меира в содружестве Rami Meir Art и ОАО «Азерхалча», чеканные панно, скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, фотографии предметов из коллекции художника.

Азербайджан – толерантная ко всем религиям многонациональная страна, в которой на протяжении многих столетий мирно уживались представители разных народов. Тесно связана с Азербайджаном и история горских евреев. Самым известным селением, в котором до сих пор живут представители этого малого народа, является Красная Слобода, расположенная в Губинском районе.

«Большая удача для каждого малого народа, когда в нем находится человек, который становится проводником своей культуры в большой мир», – говорит основатель «Q Gallery» Эмин Маммадов.

Рахамим Мигиров, в творческом мире известный на израильский манер как Рами Меир, – представитель горских евреев, обладающий поистине уникальной разносторонностью талантов, истинный носитель духовных ценностей своего народа. По словам куратора выставки Марии Филатовой, «деятельность Рами Меира – это не просто творческие порывы яркой индивидуальности. Он стал одним из первых, кто возложил на себя трудную и благородную миссию – рассказать миру о горских евреях через искусство».

Выставка «История одного народа» показывает разнообразие творчества художника в материалах, сюжетах и темах. Темы, интересующие художника, обширны: история и культура горских евреев, иудаика, связь человека и мироздания, красота природы и людей. Сюжеты его работ становятся для думающего зрителя проводником в фундаментальную философию о данной Богом красоте мира, о роли человека как божественного творения, о поиске людьми своего предназначения.

На выставке впервые будет продемонстрирован ковер «Восхождение души» по сюжету одноименной картины. Это совместный проект Рами Меира и открытого акционерного общества «Азерхалча». Ковер выполнен в уникальной технике: мастерицам ковроткачества удалось создать многослойную рельефную поверхность, передав фактурой ворса объем и движение живописного мазка.

В Берлине впервые также представлены фотографии музыкальных инструментов из личной коллекции предметов декоративно-прикладного искусства Рами Меира.

«Человек, который не знает своей истории, не знает самого себя». Рами Меир

Многие картины на выставке относятся к обширной серии «Горские евреи». Это отдельный проект-посвящение своему народу. Вся серия насчитывает порядка 40 работ.

Рами Меир буквально по крупицам восстанавливал историю горских евреев, действовал как историк-документалист. Он максимально достоверно передал не только внешнюю сторону жизни, но и эстетику бытия целого народа, заложенную в фактуре и орнаментах тканей, архитектуре синагог, убранстве жилищ и лавок ремесленников, в образах людей. Кроме того, будучи частью своей культуры, зная ее изнутри, Рами сумел отразить и внутреннюю духовную жизнь своего народа, его глубокую мудрость и философию.

Замечательны панно в авторской технике чеканки по металлу, объекты из дерева, фотографии декоративных монет из драгоценных металлов, созданные по мотивам живописи художника. Дополняют визуальный ряд фотографии предметов из коллекции Рами Меира: произведений декоративно-прикладного искусства – культовые предметы, ювелирные украшения, оружие, медно-чеканная утварь, элементы национального костюма, а также старинных открыток.

«Мое творчество проникнуто яркими красками апшеронского солнца. Именно в Баку я начал свой путь художника. Я горжусь своей бакинской ментальностью. Она выражается в особом отношении к старшим, к женщине, к своему делу и к себе самому. Бакинец будет все делать с особой любовью, которая говорит об уважении мастера к своей публике и своему труду. И я всегда говорил, что бакинцы, живущие сегодня в разных странах мира, прославляют сегодня на разных языках мира культуру и ментальность этого города. Я рад, что сегодня мои работы увидит Берлин и ближе познакомится и с моим родным народом. Народом, который населяет многонациональный Азербайджан, - горскими евреями», говорит Рами Меир.





Ниже мы публиукем выступление Рами Меира на открытии выставки в Берлине:

Берлин, «История одного народа»

Дорогие гости! Я рад приветствовать всех вас на открытии моей персональной выставки в Берлине!

Сегодня по личным причинам я не могу быть вместе с вами! Но за меня сегодня с вами будет говорить мое творчество: картины, чеканки, деревянные скульптуры и прекрасные ковры, выполненные совместно с азербайджанским производителем ручных ковров «Азерхалча»!

Я еврей, я очень люблю прекрасную семью нашего большого народа. И как вы знаете, в нашем народе есть несколько диаспор. Сегодня через мои работы вы соприкоснетесь с жизнью замечательной и особенной диаспоры – горскими евреями.

Это люди, которые столетия назад были вынуждены покинуть родной дом в Израиле, скитались по землям Персии, были гонимы, испытали на себе немало боли и страданий. И наконец обрели мирную жизнь на землях многонационального и веротерпимого Азербайджана. В этой стране по сей день есть поселок Красная слобода в Губинском районе, где вот уже несколько столетий живут горские евреи.

Мое творчество проникнуто яркими красками апшеронского солнца. Мои предки – выходцы из Красной слободы. Сам я родился и жил в Баку, здесь начал свой путь художника. Я горжусь своей бакинской ментальностью.

Как художник около 10 лет назад я начал изображать жизнь моего народа, делал в своих сюжетах акцент на конец 19 и 20 века. И вдруг, неожиданно для меня самого, мир искусства проявил большой интерес к этой теме. Персональные выставки на тему горских евреев прошли в Баку, Тель-Авиве, Москве. И я очень счастлив, что сегодня жители Берлина и в целом Германии узнают больше о горских евреях.

Для меня это важно еще и потому, что больше всего сегодня я мечтаю и молюсь Всевышнему об объединении всех еврейских диаспор! А также о дружбе и мире вообще всех людей!

Этому я научился в великих книгах еврейских мудрецов. Так сегодня живет Красная слобода в Азербайджане. Так всегда жили бакинцы – те, кто родился и воспитывался в этом городе. И сегодня бакинцы, живущие в разных странах мира, прославляют на разных языках мира культуру и ментальность этого города.

Очень надеюсь, что на вас произведет впечатление мое творчество!

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