«Красный шелк» вошел в топ-5 фильмов в китайском прокате

По итогам проката первых 3 недель на территории Китая детективный экшен «Красный шелк» производства Nota Bene Film Group и Национальной Медиа Группы вошел в число топ-5 фильмов по количеству сборов в кинотеатральном прокате Китая. Премьера фильма состоялась 4 сентября в Пекине, а с 6 сентября стартовал его широкий прокат по всей стране.

Показы в Китае идут в том числе с использованием технологии CINITY, которая получает широкое распространение в стране. Напомним, это технология, которая позволяет смотреть фильм со скоростью 120 кадров в секунду (при обычной частоте 24 кадра в секунду), что в свою очередь позволяет сделать картинку суперреалистичной и дает полное погружение в действие.

За это время фильм собрал более 1,5 млн долларов в прокате и составил достойную конкуренцию китайским картинам. При этом, надо отметить, что за первый выходной показа фильма в Китае кассовые сборы кинокартины составили несколько сотен тысяч долларов.

Дистрибьютором картины в Китае является крупнейшая кинокорпорация China Film Group. В Китае фильм получил статус национального.

На сегодняшний день «Красный шелк» — это самый большой фильм российско-китайской копродукции, однако уже начались съемки второй части. Этой зимой в Китае стартует работа над «Черным шелком». Уже начался подготовительно-съемочный период к фильму: было снято несколько сцен во Владивостоке, впереди экспедиция в Китай. Прокат намечен на февраль 2027 года. Героям Милоша Биковича, Глеба Калюжного и Чжэн Ханьи предстоят новые испытания. К актерскому составу присоединятся и новые лица в ключевых ролях. Так, уже заявленный в финале «Красного шелка» Максим Матвеев вернется в большой роли Рихарда Зорге. Остальные персонажи и актеры пока держатся в тайне до основной части съемок.

