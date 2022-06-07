Герои декадентского фестиваля «Бархатное подполье» приглашают на концерт!

ЕВГЕНИЙ КАЛАЧЁВ — голос советской и российской «новой волны», узнаваемый и неповторимый, с бархатными, гипнотическими интонациями, композитор, пианист, вокалист, создатель видео-арта, художник, экс-вокалист культовой неодендистской группы «Оберманекен». Неоднократно выступал с оригинальными программами в Нью-Йорке, Париже, Риге и Москве. Совсем недавно он собрал новый музыкальный коллектив, названный «Оркестр Жени Калачева» и с успехом ведущий концертную деятельность.

Группа «Оберманекен» — легенда рок-музыки 80-х. Романтичные эстеты Евгений Калачев и Анжей Захарищев фон Брауш не одно десятилетие радовали утонченных любителей экзотики манящими путешествиями в мир собственной фантазии. Потом пути их, увы, разошлись. Однако голос Евгения Калачева неразрывно ассоциируется с «золотыми» хитами этой группы — «Ночной портье», «Девочка-подросток», «Космический гость», «Дачные велосипедистки» и др.

Группа «БОСТОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ». Декаданс, дарк-кабаре, джаз-рок, стимпанк, вайб азиатской музыки – все эти направления группа «Бостонское чаепитие» чудесным образом аккумулировала в своем творчестве, став настоящей творческой лабораторией.- В музыке «бостонцев» можно найти отзвуки кабаре 30-х, джазовые интонации, традиции арт-рока и даже готики. С нового альбома เดินทางไปยังประเทศทางตะวันออก (2020 г.) в музыке группы отчетливо зазвучали и азиатские мотивы.

Лидер группы — пиар-продюсер, журналист, музыкант и актер Владимир Преображенский, создатель фестиваля «Бархатное подполье» и организатор тематических мероприятий богемно-декадентского свойства.

Стиль группы определить довольно сложно: джаз-рок, инди-рок, «новая волна», азиатский прогрессив-джаз, дарк кабаре… При этом группа следует традициям лучших образцов «русского рока», и важной смысловой составляющей здесь является текст песен. «Бостонское чаепитие» не только замыкается в своей «башне из слоновой кости», придерживаясь принципов эстетизма и эскапизма (особенно это характерно для альбомов «Шпионы гламура» и «Татуированная роза»), но и чутко реагирует на актуальные вызовы современности.

Если вы соскучились по романтике, экзотике и интеллигентной игре ума — вам сюда!

Где? Москва, Музей Культовых Автомобилей М.О.С.Т, ул. Крымский Вал, 9, стр. 45, — вход со стороны Парка Горького через Бар «Заправка».

Когда? 9 июня. Начало в 20.00.

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