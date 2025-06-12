Герои мерча и магии: художники как трансляторы смыслов

В киноконцерне «Мосфильм» прошла «Мерч.Конференция», объединившая более 2000 профессионалов из сферы дизайна, маркетинга, бизнеса и госуправления. Это масштабное событие для всех, кто создаёт и развивает мерч-индустрию в России. Организаторами выступили «Таврида.АРТ» совместно с брендом «Арт.Молодость». Национальная платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, реализуемая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, совместно с Фондом «Лига Выпускников» не только стала партнёром мероприятия, но и представила собственный стенд. Также представитель проекта принял участие в дискуссии «Мерч как язык символов, мост между традициями и современностью».

— Мерч стал эффективным инструментом коммуникации, позволяющим привлечь целевую аудиторию, особенно молодёжь, — заявила генеральный директор АНО «Таврида.Арт» Ксения Артемьева.

Платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS как партнёр «Таврида.Арт» не могла не принять участие в столь крупном отраслевом событии как «Мерч.Конференция». На площадке был размещён стенд, где известный мастер по росписи одежды Анна Карамель провела мастер-класс по созданию мерча для посетителей. В результате появилась джинсовая куртка, украшенная авторским рисунком. Такой выбор не случаен, так как девиз стенда платформы звучал так: «Образование смыслов. Мерч как искусство».

Национальная цифровая платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS объединяет не только художников, скульпторов, но и творцов из разных сфер дизайна: графических, промышленных, иллюстраторов, арт-директоров, дизайн-студии, преподавателей и экспертов в этой области. Посетители могут напрямую связаться с зарегистрированным здесь автором или найти на портале его работы — по имени, направлению дизайна или искусства, технике исполнения, региону проживания. Во многом именно поэтому площадка «Мерч.Конференции» была выбрана для подписания соглашения о сотрудничестве между платформой ХУДОЖНИКИ/ARTISTS и Союзом Дизайнеров России.

— Мы не раз говорили, что главная задача платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS — консолидировать арт-сообщество и дать возможность начинающим дизайнерам и художникам широко заявить о своём творчестве, надёжно зафиксировать свои права на него. Мерч — это отличный вариант не только для популяризации своей творческой работы, но и её монетизации. А потому мы рады, что именно здесь подписывается соглашение о сотрудничестве с Союзом Дизайнеров России. Очень надеюсь на плодотворную совместную работу, которая поможет сблизить творцов с бизнес-сообществом, — сказала руководитель платформы, вице-президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина.

— Мерч перестал быть просто вещью — он стал проводником, через который бренды, колледжи и целые сообщества говорят с миром. И художники выступают в этом деле как главные создатели идей и смыслов, которые в дальнейшем и транслируются через мерч, — отметила идейный вдохновитель платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS Вероника Коржевская.

Со своей стороны президент Союза Дизайнеров России Виталий Ставицкий подчеркнул, что в рамках современной экономической действительности очень важно объединение творческого сообщества и создание платформы, на которой можно широко показать свои работы и проекты.

— Чем больше у творцов, художников, дизайнеров будет возможностей заявить о себе, тем легче нам будет формировать современную креативную экономику, — подчеркнул Виталий Ставицкий.

О роли мерча в современной экономике говорили и на дискуссии «Мерч как язык символов, мост между традициями и современностью», в которой приняли участие директор Московского техникума креативных индустрий Лиана Табатадзе, заместитель председателя совета фонда «Лига выпускников» Глеб Коржевский, основатель модного дома Katrin Sokolova Екатерина Соколова и основатель платформы Иллюстраторс.ру и креативный продюсер платформы ХУДОЖНИКИ/ARTISTS Валерий Гольников.

Лиана Табатадзе рассказала о новом проекте Правительства Москвы — колледже моды и искусств, который откроется в 2028 году и в том числе будет заниматься подготовкой кадров для мерч-индустриии. По её словам, креативная индустрия — это тот оплот, который позволяет не просто сохранять культуру страны, но ещё и продвигать её. Она убеждена, что сегодня есть задача сделать так, чтобы молодые люди могли отличить правильные культурные образцы от чуждых и создавать свои смыслы, опираясь на глубокие культурно- исторические корни, которые есть у нашей страны. Она подчеркнула, что новое учебное заведение станет первой институцией среднего профессионального образования, в которой будет системно представлено направление визуального мерчандайзинга и витринистики.

— Мерч — язык глобальной коммуникации. Это то, что мы понимаем вне зависимости от того, какой культуре мы принадлежим. При этом мерч обозначает принадлежность человека к какому-то сообществу или явлению, формируя его идентичность. Мерч, чем бы он ни был — одеждой, аксессуаром, предметом повседневного использования, — влияет на качество жизни, и поэтому созданию мерча надо учить. И вот колледж моды и искусств как раз будет решать одну из таких задач — обучать созданию мерча как продукта, — поделилась с аудиторий Лиана Табатадзе.

О важности мерча для учебных заведений и формирования чувства принадлежности себя к какой-то общности говорил заместитель председателя совета фонда «Лига выпускников» Глеб Коржевский.

— Для нас как для «Лиги выпускников», объединяющей представителей главных вузов страны, мерч очень важен как некий символ, какой-то код, который может передаваться из поколения в поколение и транслировать важную информацию о каждой институции. Мы совершенно точно не хуже ни Кембриджа, ни Оксфорда, многие наши вузы имеют очень солидную историю, и соответственно хочется сделать свой мерч, которым можно было бы гордиться, — сказал Глеб Коржевский.

Екатерина Соколова напомнила, что мерч — это ценность компании, которая позволяет донести важные для неё смыслы.

— Мерч — это не просто одежда, а продолжение стиля и ценностей компании. Мы создаем толстовки, которые сочетают комфорт, долговечность и безупречный дизайн.

Это не просто мерч – это вещь, которая останется с вами на годы, а значит качество каждого шва, текстиля и печати — должно быть на высшем уровне! — убеждена дизайнер.

При этом все собравшиеся отмечали, что ни одно производство мерча не может обойтись без художника. И в этом опять же может помочь платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, о чём рассказал Валерий Гольников.

— Благодаря платформе вы легко можете найти художника, дизайнера, иллюстратора, то есть непосредственного исполнителя, который поможет вам создать свой собственный уникальный мерч. Нашему сайту буквально полгода, но количество удачных коллабораций растёт день ото дня, — заключил Валерий Гольников.

В феврале 2025 года стартовала общероссийская платформа ХУДОЖНИКИ/ARTISTS. На сегодняшний день пользователи из более чем 800 городов и населённых пунктов страны загрузили около 140 000 работ. Платформа активно развивается: её функционал регулярно обновляется, добавляются новые разделы, а инструменты оптимизируются с учётом потребностей пользователей.