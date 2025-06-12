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«Кирка» и лирика Андрея Гулидова

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Сергей Летов, Андрей Гулидов, Юлия Веденова, Софья Любавина. Фото © Алексей Зеленин

В центре культуры «Сцена» в Москве состоялось уникальное по формату событие: музыкально-поэтический концерт «Кирка», коллаборация музыканта и поэта Андрея Гулидова с поэтессой Юлией Веденовой.

Сразу же надо отметить очень продуманный формат. Зрителям представили не подборку разрозненных песен и стихов, нет – это концептуальный полуторачасовой почти спектакль. Каждое стихотворение, прочитанное самим автором, Юлией, сопровождали гитара Гулидова, саксофон Сергея Летова и флейта Софьи Любавиной. После последней строки вступал уже Гулидов, который пел какую-то из своих песен, настроенчески подходящую к стиху. Подбор идеальный, стихи и песни сплетались, словно руки в объятиях. Например (это для знатоков творчества), «Цветы» Веденовой предшествовали «Ручейку» Гулидова. Попробуйте даже просто прочесть эти тексты один за другим.

Мы получили непрерывное полотно, непрерывно воздействующее на эмоции и заставляющее их меняться, как картинки в калейдоскопе.

Визуальный минимализм лишь подчеркивал насыщенность чувств. Юлия Веденова в образе не то мифической девы, не то воскресшей Офелии и Андрей Гулидов в белой рубахе и босиком. Это действительно аллюзии на архетипы из легенд или апокрифов, и такая узнаваемая простота отдельно впечатляет. Использовались и элементы перфоманса – в зал летели цветы, игральные карты.

Музыкальное сопровождение Летова и Любавиной стало именно тем элементом, который помог скрепить воедино всю концепцию. Флейта и саксофон – своего рода сочетание женского и мужского начала. Они создали удивительный унисон с голосами поэтессы и поэта. К слову, многое привнесла и акустическая гитара в руках Андрея Гулидова, акустика все-таки формирует особое, сближающее, настроение.

В зале явно было множество поклонников группы «АГ», которые с энтузиазмом подпевали композициям. Интересно, они ощутили другую атмосферу, не совсем ту, которая царит на классических концертах Гулидова и компании? Ведь, невзирая на такое бескомпромиссное, жесткое название «Кирка» (событие назвали вслед за новой книгой Гулидова), атмосфера на сцене была невероятно лиричной. Даже трепетной. Это другая грань мировосприятия и таланта Гулидова, надеемся, давнишние почитатели оценили.

Камерная площадка «Сцены» как нельзя лучше подошла для этой творческой акции. Авторам музыкально-поэтического вечера удалось воплотить одновременно и высокопрофессиональную постановку, и абсолютную честность, простоту квартирника. Хочется отдельно отметить трогающую сердце манеру чтения Юлии Веденовой. Ее контакт с аудиторией и мастерская подача текстов производит мощное впечатление.

В целом «Кирку», пожалуй, можно назвать экспериментальным форматом. Что само по себе удивительно, не так часто в последнее время кто-то решается рассориться с маркетингом и создавать что-то новое.

Наверное, нам стоит ожидать продолжения: реакция публики оказалась восторженной, и вполне заслуженно, концерт стал запоминающимся и нетривиальным мероприятием.

«Моя цель – показать людям, что русская поэзия не умерла», — сказал Гулидов в спонтанном общении со зрителями во время фотосессии.

Цель достигнута.

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