Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России наградила продюсеров кино за 2022 год 

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Лауреатами Премии 2022 года стали: продюсер Александра Франк, удостоенная призом за неигровой фильм «Донбасс. Дорога домой», продюсер Республика Татарстан Ильдар Ягафаров, получивший приз за игровой фильм «Живы ли мы?»;; продюсер Алексей Рязанцев, отмеченный призом в области поддержки проката российского кино; продюсер, заведующий кафедрой продюсерского мастерства ВГИК им. С.А. Герасимова, профессор Виталий Сидоренко, отмеченный Премией Гильдии за вклад в профессию.

Церемония награждения лауреатов дала старт работе продюсерской кинолаборатории «Время объединяться», направленной на установление профессиональных контактов между молодыми кинопродюсерами и представителями бизнес сообщества России. Лаборатория продлится с 17 по 18 декабря 2022 года на базе Библиотеки киноискусства.

Фото – Maria KROSH

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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