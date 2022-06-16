Итальянский художник и искусствовед Массимо Пулини высоко оценил деятельность Международного института антиквариата

Известный итальянский художник и искусствовед Массимо Пулини высоко оценил работу Международного института антиквариата. Он выразил мнение по поводу Коллекции итальянской живописи БСИИ ASG, назвав ее, по-настоящему, прекрасной (сл. оборот автора).

Директор Международного института антиквариата Алина Булгакова связалась с маэстро, который написал монографию по творчеству Джованни Джакомо Сементи (1580 – 1638), в которую включил работу «Сусанна и старцы» из собрания ASG. Ранее это произведение было атрибутировано мастерской художника. Благодаря исследованиям Международного института антиквариата и итальянского искусствоведа удалось установить, что полотно исполнено самим Сементи.

— Массимо Пулини – это известная и авторитетная личность в мире искусства, он много лет занимается исследованиями в области истории искусства. Художник оказался очень открытым и интересным человеком, который готов к сотрудничеству. В переписке выяснилось, что он знаком с коллекциями института и каталогами Большого собрания искусств ASG, в том числе с произведениями итальянских авторов. Он назвал нашу коллекцию прекрасной. Он также занимается атрибуцией произведений живописи из нашего собрания и поделился со мной результатами исследований, — рассказывает директор Международного института антиквариата Алина Булгакова.

Отметим, что в 2011 году Инвестиционной группой компаний ASG был создан Международный институт антиквариата. Его создание — это практическая реализация миссии компании «Инвестиции во благо!». Основные направления деятельности: изучение коллекций Большого собрания изящных искусств (атрибуция, провенанс, искусствоведческий анализ, поиск аналогов), хранение и реставрация предметов искусства, популяризация в обществе коллекций собрания, идей частного коллекционирования произведений искусства и меценатства. Сегодня в коллекции более 6000 предметов искусства. Это западноевропейская мебель, европейская живопись и часы старых мастеров, предметы художественной бронзы, серебра и фарфора. Это один из лучших частных музеев в России.

— Атрибуция предметов искусства – одно из интереснейших направлений института. Конечно, большая часть произведений приходит к нам с аукционов с указанием автора, школы, века или сюжета, но есть и такие произведения, история которых малоизвестна. И в процессе искусствоведческого анализа нам удается установить имя автора произведения или лицо, изображённое на нём. Это очень интересно, работа захватывает и увлекает – она своего рода похожа на работу детектива, — рассказывает Алина Булгакова.

Международный институт антиквариата щедро делится своими находками и исследованиями как с российскими, так и с зарубежными коллегами. К числу наиболее значимых атрибуций института можно отнести: «Мученичество Святой Цецилии» представителя сиенской школы Франческо Ванни, «Обрезание» итальянского мастера XVII века Чиро Ферри, «Пейзаж с пастухами» единственного ученика Пуссена Гаспара Дюге, парные портреты Чезаре и Альфонсо д’Эсте живописца Санты Перанды, «Деву Марию с Младенцем, Франциском Ассизским, Святым Бонавентурой и Антонием» Джузеппе Марии Креспи – итальянского художника позднего барокко, серию из пятнадцати овальных полотен на сюжеты страстей Христовых круга Абрахама ван Дипенбека.

— Для нас очень ценно взаимодействие с Массимо Пулини, потому как мы делаем одно общее дело — формируем целостное искусствоведческое знание о европейском искусстве, сохраняем культурного наследия для будущих поколений. Искусство не имеет границ и отечества – и общение с мастером Пулини, его открытость – доказательство этому, — подытоживает Алина Булгакова.

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