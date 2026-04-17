«Глубоко как в могиле»: впервые снят фильм ИИ-аватором умершего актера

Это первый случай в истории кинематографа, когда в одной из ключевых партий задействован актер, ушедший из жизни.

Первоначально роль была предложена Вэлу Килмеру. Однако вскоре после утверждения на роль у актера была обнаружена онкология, и в 2025 году он скончался. Сам Килмер дал свое согласие на использование своего цифрового аватара в дальнейших съемках, что впоследствии было подтверждено его близкими. Показательно, что картина, основанная на правдивых событиях, носит название «Глубоко как в могиле».

В целом, представляется, что каждая известная личность должна заранее, в своем завещании, прописывать возможность или запрет на «воскрешение» через искусственный интеллект, а также оговаривать цели такого «возрождения».

Публикуется по материалам зарубежной прессы