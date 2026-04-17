Маша и медвежонок: начались съемки фильма «Мой папа — медведь 2»

В Минске стартовали съемки семейной комедии «Мой папа — медведь 2» — продолжения одного из зрительских хитов лета 2025 года. К своим ролям вернулись Ева Смирнова, Борис Дергачев и Роман Курцын, к актерскому ансамблю присоединились Софья Зайка, Полина Максимова и Майя Вознесенская, а компанию медведю Тому составил новый герой — медвежонок Тим.

Производством фильма занимаются кинокомпании «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и «Арна Медиа».

Надежда Мотина, продюсер: «Про Россию существует много мифов. Вы не поверите, но я лично знаю несколько иностранных актеров и режиссеров, которые еще 20 лет назад были уверены, что по улицам Москвы гуляют настоящие медведи. Поэтому, когда я узнала про медведя Тома, пройти мимо было просто невозможно. Именно вокруг этого невероятного артиста построена первая часть фильма. Благодаря его таланту и самоотверженности, а также смелости Евы Смирновой, проект покорил сердца зрителей и обзавелся настоящей армией фанатов. И вот — мы продолжаем развивать актерскую карьеру Тома и запускаем вторую часть. В ней всё увеличилось вдвое: больше приключений и трюков, больше бюджет… и, конечно же, больше медведей!».

Режиссером фильма выступил Владислав Богуш, снявший самый кассовый фильм прошлого лета «На деревню дедушке». Создатели новой картины обещают еще больше приключений, экшена и юмора.

Андрей Липов, продюсер: «Делать продолжение успешной истории — это всегда риск. Нужно не просто повторить, а сделать больше, ярче и эмоциональнее. Перед нами стояла почти невыполнимая задача — перепрыгнуть первую часть по уровню приключений, юмора и масштабу. Думаем, у нас это получится!»

По сюжету повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью. Чтобы избежать свиданий вслепую, Миша увозит дочь на дачу. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес… и оказывается в компании маленького медвежонка, родителей которого похитили браконьеры. Так начинаются их захватывающие приключения.

Одним из важнейших отличий сиквела стало появление в кадре настоящего медвежонка. Съемки с животными во второй части пройдут под чутким руководством тех же специалистов, что работали с медведем Томом в первом фильме.

«С точки зрения кинопроизводства это непростая задача. Нужно настолько внимательно готовить процесс, чтобы все было в комфортном для медвежонка режиме, с соблюдением необходимых условий и под контролем профессионалов, — рассказывает режиссер Владислав Богуш. — Для нас важно сохранить подход и ту естественность, ради которой мы выбрали путь живой съемки, а не графики. Чтобы передать эмоцию, которую невозможно дорисовать, которая сразу про сердце».

«Мы много работали над тем, чтобы история была не только приключенческой, но и эмоциональной. Это фильм про прощение, про то, что иногда любовь — это отпустить и быть рядом, а не давить или пытаться контролировать. При этом, конечно, мы готовим большое семейное кино с юмором — и разговорным, и физическим, и довольно изобретательным», — поделился креативный продюсер картины Максим Казанцев.

Первый фильм — «Мой папа — медведь» — стал одной одной из самых успешных комедий прошлого лета: в российский прокат картина вышла в июле 2025 года и продержалась в топ-5 три недели подряд. На Кинопоиске зрители оценили ее на высокие 8.1 балл. Осенью прошлого года «Мой папа — медведь» показали в программе престижного немецкого фестиваля детского кино Schlingel и Китайского международного детского кинофестиваля.

Интересно и то, что комедия вышла на крупнейших цифровых платформах США и Канады, включая Apple TV и Amazon с англоязычным названием PAPA BEAR.