1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

СЕРБИЯ (Белград): Александр Пушкин и Томас Бернхард в Югославском драматическом театре

маленькие трагедия - сербия
Фото: Nebojsa Babic

Смелый синтез «Маленьких трагедий» Александра Пушкина и романа «Пропащий» австрийского писателя и драматурга Томаса Бернхарда идёт на сцене Югославского драматического театра, у которого в следующем году 80-летний юбилей. Режиссёром постановки выступила Наташа Радулович. В центре сценического повествования – неизбывные вопросы гениальности, цены неудач и успехов.

В ткань текста романа Томаса Бернхарда «Пропащий» искусно вплетена маленькая трагедия Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». По мнению режиссёра оба произведения посвящены трагической ноте человеческого стремления к преодолению границ, желанию властвовать вопреки всему, уничтожая всё на своём пути.

Наташа Радулович – создатель и художественным руководителем первого белградского фестиваля современной русской драмы в Белграде (апрель 2016), переводившая пьесы с русского на сербский язык. Её спектакли можно было увидеть как в городах Европы, так и в России – Москве, Екатеринбурге (режиссёр сотрудничала с «Коляда-театром»), Челябинске, Владимире, Геленджике.

Марина АБРАМОВА, обзор зарубежных СМИ

