СЕРБИЯ (Белград): Александр Пушкин и Томас Бернхард в Югославском драматическом театре

Смелый синтез «Маленьких трагедий» Александра Пушкина и романа «Пропащий» австрийского писателя и драматурга Томаса Бернхарда идёт на сцене Югославского драматического театра, у которого в следующем году 80-летний юбилей. Режиссёром постановки выступила Наташа Радулович. В центре сценического повествования – неизбывные вопросы гениальности, цены неудач и успехов.

В ткань текста романа Томаса Бернхарда «Пропащий» искусно вплетена маленькая трагедия Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». По мнению режиссёра оба произведения посвящены трагической ноте человеческого стремления к преодолению границ, желанию властвовать вопреки всему, уничтожая всё на своём пути.

Наташа Радулович – создатель и художественным руководителем первого белградского фестиваля современной русской драмы в Белграде (апрель 2016), переводившая пьесы с русского на сербский язык. Её спектакли можно было увидеть как в городах Европы, так и в России – Москве, Екатеринбурге (режиссёр сотрудничала с «Коляда-театром»), Челябинске, Владимире, Геленджике.

Марина АБРАМОВА, обзор зарубежных СМИ