Головокружение от «Богемы»

Театр «Царицынская опера» из Волгограда показал в Москве недавнюю премьеру — оперу Джакомо Пуччини «Богема». Спектакль был исполнен на сцене театра Новая опера в рамках Седьмого фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку», который проводится при поддержке Министерства культуры и Президентского фонда культурных инициатив.

Опера крупнейшего оперного композитора рубежа 19-20 веков Джакомо Пуччини «Богема» (La Bohème) написана по роману французского писателя Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы». Партитуру этого шедевра Пуччини создал буквально на одном дыхании, всего лишь за восемь месяцев. Сейчас это одна из самых часто исполняемых опер во всем мире. В театре «Царицынская опера» «Богема» представлена в оригинальной авторской концепции молодого талантливого режиссера, лауреата международных театральных фестивалей Анны Фекета. Режиссёр признаётся, что привлекло ее в опере изначально: «Когда Пуччини стал известным композитором, он купил поместье и создал там клуб «Богема» для круга единомышленников и друзей, в котором воссоздал дух студенчества и беззаботной жизни. Поэтому все персонажи его оперы – это реальные люди со своими плюсами и минусами, ошибками и глупостями, такие же, как и каждый из нас. В каждом человеке есть что-то хорошее и плохое. Не бывает идеальных людей, это и показывал композитор в «Богеме».

Роскошные декорации от самобытного художника-сценографа, номинанта фестиваля «Золотая Маска» Елены Вершининой в высшей степени органичны, они не заслоняют действие и не оттягивают на себя излишнее внимание, но становятся богатым и выразительным наполнение пространства. Любовные дуэты выделяются световым оформлением, напоминающим огромную «гармошку» объектива старинной фотокамеры, которой Рудольф снимает Мими, время от времени меняя ракурс, фокусируясь то на деталях, то на чертах её характера (художник по свету Андрей Павлов). А по центру возвышается то ли круг металлической пластины этой фототехники конца XIX века, то ли вечная Луна, на которой проецируются чудеса дагерротипа.

Всё в этой опере — и пиано, и форте, и крещендо, и апофеоз, и катарсис в финале, — всё до последнего нюанса и последней ноты досконально и чувственно воплощено в музыкальной палитре оркестра под управлением главного дирижёра «Царицынской оперы» Сергея Гринёва. Его «Богема» легка, жизнерадостна, светла в первом действии, и пронизана трагическим драматизмом в финале.

Не смотря на все красоты и визуальное богатство постановки, первична в этом спектакле – музыка. И этому способствует не только прекрасное звучание оркестра, но и в высшей степени достойный ансамбль солистов, особенно Мими в исполнении Екатерины Богачевой, которая покоряет мощным полётным сопрано, заполняющим весь зал. Свободно и артистично исполняет партию Рудольфа Виталий Ревякин. Незаурядные вокальные данные и темпераментные перевоплощения в своих характерных персонажей продемонстрировали Светлана Сигбатулина (Мюзетта), Руслан Сигбатулин (Марсель) и Александр Еленик (Шонар).

«Богема» в постановке «Царицынской оперы» становится спектаклем того формата «нескучной классики», который не просто нравится публике, а воспринимается зрителями с восторгом: как бальзам, питательный эликсир, панацея от «свинцовых мерзостей жизни», как горько говорил Максим Горький. Во вдохновляющем следовании бессмертной классике – главный эффект успешности этого спектакля.

Елена ПОСУВАЛЮК

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