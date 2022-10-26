Со 2 ноября по 15 декабря в Театральном центре СТД РФ «На Страстном» пройдет проект «Твой шанс. CASTING» – это показы лучших студенческих спектаклей ГИТИСа, ВТУ им. Щепкина, ТИ им. Бориса Щукина, ВГИКа и Института современного искусства. В проект войдут 15 спектаклей из 11 театральных мастерских.

«Твой шанс. CASTING» проходит при поддержке Союза театральных деятелей России с осени 2021 года. Это проект, который повышает шансы студентов и выпускников театральных вузов на трудоустройство. На спектакли курсов из крупнейших вузов Москвы приглашаются художественные руководители и директора театров, заведующие труппой, кастинг-директора, агенты, продюсеры и режиссеры.

Со 2 ноября по 15 декабря на площадке Театрального центра СТД РФ «На Страстном» пройдут спектакли студентов ВТУ им. Щепкина «Гроза» (Якутская студия — мастерская Людмилы Титовой) и «Живут такие люди» (мастерская Юрия Соломина); «Васса Железнова» и «Зойкина

квартира» (мастерская Владимира Фокина), в которых играют четверокурсники ВГИКа; «Оскар, или О-ля-ля» (мастерская Анны Дубровской) и «Месяц в деревне» (мастерская Елены Одинцовой) из ТИ им. Бориса Щукина; «С любовью, Чехов» 3 курса Института современного искусства (мастерская Владимира Стержакова). Также в афишу проекта вошли восемь спектаклей из ГИТИСа. Актерский факультет представлен мастерской Бориса Морозова и постановками «Стеклянный зверинец» и «Чайка», режиссерский – «Детством» (мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова), а факультет музыкального театра — тремя поколениями актеров: 3 курс (мастерская Александра Бармака) сыграет в постановке «Хлопотун, или дело мастера боится», спектакли «Фабричная девчонка», «Щелкунчик и Мышиный король» и «Целуй меня, Кэт!» можно будет увидеть в исполнении 4 курса (мастерская Герарда Васильева), а выпускники 2022 года (мастерская Олега Глушкова) представят проект «Униженные и оскорбленные».

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