Город-свидетель: мексиканский художник Нестор Хименес оживляет бетон в Эрарте

Музей современного искусства Эрарта открывает двери в мир, где город перестаёт быть безмолвной декорацией. Мексиканский художник Нестор Хименес представляет выставку, в которой мегаполис обретает плоть, дыхание и память. Здесь стены видят, башни помнят, а строительный мусор рассказывает истории, которые мы привыкли забывать.

Хименес ведёт зрителя туда, куда обычно не заглядывают — на городские окраины. Это пространства, где воспоминания об идеологических экспериментах прошлого ещё не выветрились, а мечты о прекрасном будущем — не умерли, но застыли в бетоне. Здесь живут простые люди со своей бытовой неустроенностью, тяжёлым трудом и тихой, почти утраченной надеждой на справедливое общество. Художник не судит их. Он смотрит вместе с ними.

В его живописных полотнах, инсталляциях, видео и коллажах городской ландшафт предстаёт одновременно архивом и действующим лицом. Это не просто фон — это свидетель, который не имеет права забыть.

Сам Хименес описывает свой метод просто и без пафоса: «Для меня живопись — это результат концептуального упражнения на тему сложных общественных явлений, порождающего целый ряд смыслов. Важен не только предмет, но и среда, в которой он существует».

И эта среда — буквальная. Художник не имитирует фактуры. Он пишет на бетоне, старых досках и строительном мусоре, собранном в районах массовой жилой застройки на окраинах Мехико. Эти материалы не случайны. Они несут на себе символический груз идеологических и социальных амбиций двадцатого столетия — той эпохи, когда архитекторы пытались воплотить мечты о модернизации и общедоступном жилье на фоне радикальных политических преобразований.

Визуальный язык Хименеса узнаваем с первого взгляда. В нём слышны отголоски угловатого динамизма мексиканской монументальной живописи — в первую очередь, композиций Давида Альфаро Сикейроса. Формы тяготеют к необруталистской архитектуре, а палитра сознательно ограничена оттенками синей охры (вивианита). Это цвет земли, стройки, времени и тяжести.

Но Хименес не подражает великим муралистам. Он вступает с ними в диалог — критический и честный. Мурализм родился из мексиканской революции. Это было движение, поддерживаемое новым правительством, призванное сформировать в массовом сознании новое представление о прошлом и будущем нации. Огромные фрески превращали общественные здания в инструмент народного просвещения и политической агитации.

Хименес идёт другим путём. Вместо единого, объединяющего нацию нарратива он исследует «линии разлома» в коллективной памяти. Его интересуют те общественные явления, которые к концу двадцатого века дали толчок к зарождению новых левых партий и движений — в первую очередь, на восточных окраинах Мехико.

Здания на полотнах Хименеса выглядят почти антропоморфными. Стены изгибаются, башни кренятся, фасады превращаются в фигуры. Город обретает телесность. Он наблюдает, помнит и реагирует. Это уже не просто архитектура — это живое существо, способное мыслить и свидетельствовать.

Особенно ярко это проявляется в полиптихе «Праздник Виктора Сотело (Кобольд. Версия 1)». Его персонаж словно сложен из груды архитектурных обломков. Он наделён сознанием, но при этом вырван из материальной среды, которая его породила. За показной лёгкостью и игривостью таится скрытая угроза. Инструменты в его руках — уже не нейтральные орудия труда. Молот, утратив утилитарную функцию, становится символом левых идеологий, классовой борьбы и контроля.

«Идея заключается в том, чтобы придать произведениям символическое измерение, напрямую связанное с их материальной основой, — объясняет Хименес. — Для меня каждый материал служит символом определённых исторических событий, общественных и классовых отношений».

Из искажённых архитектурных элементов, случайно найденных обломков и отсылок к великому прошлому мексиканской живописи складывается образ города как живого свидетеля. Работы Хименеса не просто отражают политическую историю — они придают ей зримые, почти осязаемые очертания. Они превращают жилую среду в пространство коллективной памяти и неразрешённых идеологических противоречий.

Выставка Нестора Хименеса в Эрарте — это не искусство ради красоты. Это искусство ради правды. Правды о том, что бетон помнит всё. Что окраины хранят мечты, которые не сбылись. Что город, даже когда молчит, продолжает свидетельствовать. И что обломки, которые мы выбрасываем, могут рассказать о нас больше, чем любые мемуары.

Город смотрит на вас в ответ.

Мексиканский художник Нестор Хименес родился в 1988 году, окончил Национальную школу живописи, скульптуры и печатной графики La Esmeralda в Мехико и активно участвует в выставочных проектах на родине и за рубежом. В разные годы произведения автора были представлены в ведущих культурных институциях мексиканской столицы, в том числе в рамках выставок «Прелюдия к расставанию» (культурный центр Border), «Акт доброй воли» (галерея Nixon), «Паразитизм, черные шумы» и «Реактивная живопись» (Художественный музей Каррильо Хиля), TROMBA (Музей современного искусства при Национальном автономном университете Мексики, MUAC), «Аверс» (Музей искусства и науки при Национальном автономном университете Мексики, MUCA Roma), «Как важно быть самодостаточным» (галерея Proyectos Monclova) и «Варварская Мексика» (Галерея монументального искусства им. Сикейроса).

Среди зарубежных выставок, в которых участвовал художник, — проекты «Я не знаю, что такое дом» (галерея La Fugitiva, Гавана, Куба), «Быстротечное время» (сеть сотрудничества в области современного латиноамериканского искусства VADB, Барселона, Испания) и Juannio 2018 (Гватемала, Республика Гватемала), а также 14-я Гаванская биеннале (2021–2022) и 16-я Лионская биеннале (2022–2023). Нестор Хименес — участник престижных грантовых и стипендиальных программ, в числе которых совместная программа фонда BBVA и Художественного музея Каррильо Хиля, грант «Творческая молодежь» Национального фонда поддержки культуры и искусств Мексики (FONCA, 2011, 2015, 2020), Программа поддержки художественных инициатив и творческого развития (PEDCA, 2018), грант Adidas Border (2016) и Национальная система поддержки творческих и культурных проектов Министерства культуры Мексики.