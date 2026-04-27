В Санкт-Петербурге обсудили статус корпоративных музеев

Национальная премия «Корпоративный музей» и Российский творческий союз работников культуры (РТСРК) провели в Санкт-Петербурге сессию Национальной премии «Корпоративный музей». Событие состоялось в Музее воды, где проходит ежегодная выставка календарных проектов Всероссийского конкурса «Корпоративный календарь».

Это был заинтересованный разговор о роли корпоративных музеев как точки концентрации смыслов и трансляции традиционных российских ценностей. Признание значимости промышленных собраний возросло: отмечается их ключевая роль в корпоративной культуре, потенциал для туристической отрасли, важная составляющая социальной ответственности бизнеса перед будущим. В оживленной дискуссии обсудили процесс институализации: нормативная база, стратегия развития, целеполагание, которые нужно прорабатывать с профессионалами и представителями сообщества корпоративных музеев.

На мероприятии собралось внушительное представительство корпоративных музеев предприятий и образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области: ПАО «Кировский завод», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Пролетарский завод», ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», АО «Аэропорт «Пулково», АО «ЦКБМ» (ГК «Росатом»), завода «Электросила» (АО «Силовые машины»), АО «ОДК-Сервис», АО «ОДК-Климов», АО «НПО «Обуховский Завод», АО «Светлана», АО «Светогорский ЦБК», Пивоваренная компания «Балтика», Филиал «Концерна Росэнергоатом» Ленинградская АЭС, СПбГМТУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбПУ, ПГУПС и другие.

Модератором сессии выступилаэксперт РАСО, ЭИСИ и РАПК, социальный архитектор Алена Август, спикеры — генеральный директор Национальной премии «Корпоративный музей»мНаталья Нечаева,председатель Правления Российского творческого союза работников культуры Анатолий Константинов, директор выставочного комплекса АО «Гознак »Наталия Ипатова, Первый заместитель директора Музея железных дорог России (ОАО «РЖД») Дмитрий Головкин, директор по развитию ООО «Сиб Проект» Кира Соколова, соосновательница и генеральный директор мастерской экспозиционных решений «Тактик студио» и творческого объединения инженеров и художников «VALab» Владлена Громова.

По мнению Алены Август, эксперта Национальной премии, современные корпоративные музеи это не только сохранение истории предприятий, формирование критериев корпоративной культуры, которые транслируются молодым профессионалам, не только профориентационная работа — корпоративные музеи становятся точкой притяжения длялюдей, которые живут вокруг предприятия: «Если мы говорим о малых городах,то это вообще практически единственное место,куда могут прийти школьники, молодёжь, старшее поколение. И они понимают, зачем туда идут — за смыслами».

Генеральный директор Национальной премии «Корпоративный музей» Наталья Нечаева отметила, что о корпоративных музеях есть упоминание в «Национальной программе развития музеев России на период до 2030 года», разработанной Союзом музеев России. Предложение включить в статью 26 ФЗ № 54 от 1996 года «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» — структурные подразделений юридических лиц (корпоративные музеи, музеи образовательных учреждений) можно назвать признанием на государственном уровне.

Но следующее за этим пояснение о создании типовых положений, регламентирующих деятельность негосударственных музейных образований, вызывает опасения. Они вызваны тем, что разработка важных документов проходит без участия представителей самого сообщества.

Наша премияне только популяризует и показывает лучшие практики корпоративных музеев, ведет единый реестр км на сайте и выпускает альманах, объединяя самые разные отраслевые экспозиции, но и накопилауникальный опыт, который является доказательством того, что эта группа имеет существенное отличия и у нее свой путь развития. Сейчас важно определиться с тем, как мы будем презентовать себя не только как сообщество, а как необходимый стране тренд».

Председатель Правления РТСРК Анатолий Константинов обратил внимание музейщиков на широкие возможности по подаче предложений в региональные программы развития, а также о партнерстве с творческими союзами: «Корпоративные музеи могут гораздо больше, чем многие из них о себе думают. Эти возможности также надо транслировать руководству предприятий».

Директор выставочного комплекса АО «Гознак» Наталия Ипатова рассказала об истории создания музея, от экспозиции к мастер-классам и интерактиву: «В 2024 году в Петропавловской крепости, в здании монетного двора открылся музейно-производственный комплекс, до этого можно было только мечтать о том, чтобы побывать на режимном объекте с экскурсией.Сейчас все основные производственные этапы монетного двора представлены за панорамными стеклами. Музей истории денег стал партнером Эрмитажа на выставке «Со знаком «С.П.Б»», посвященной 300-летию Санкт-Петербургскому монетному двору. Наши хорошие взаимоотношения с большими музеями строятся в том числе на том, что мы с ними ведём совместную исследовательскую работу, ежегодно проводим конференцию «Деньги Российской истории». Считаю, что нужно вступать в диалог с Союзом музеев России для разработки положения о корпоративных музеях».

Первый заместитель директора Музея железных дорог России (ОАО «РЖД») Дмитрий Головкин отметил: «В Санкт-Петербурге открылся первый в России музей железнодорожной техники, собирали экспонаты из разных регионов нашей страны, привозили из-за рубежа, реставрировали, поняли, что очень многие были утрачены. Мы — структурное подразделение Октябрьской железной дороги, и миссию музея для себя описали так: соединяем величие прошлого с инженерами будущего, чтобы гордиться страной и развивать её. Наша гордость — уникальное мобильное приложение, оно дополняет нахождение посетителей как внутри музея, так и с любой точки земного шара. По сути, это полная цифровая копия музея. Я соглашусь, что необходимо положение корпоративных музеев, но это положение необходимо разрабатывать вместе с нашим сообществом».

Директор по развитию ООО «Сиб Проект» Кира Соколова описала некоторые тренды развития корпоративных музеев: «Больше двадцати лет я наблюдаю за тем, как развиваются корпоративные музеи – и сейчас это место притяжения и горожан, и туристов, и профессионалов».

Соосновательница и генеральный директор мастерской экспозиционных решений «Тактик студио» и творческого объединения инженеров и художников «VALab» Владлена Громова поделилась мнением о перспективах: «Как сделать музей, в который хочется возвращаться? Понятно, что в музее очень важно, чтобы экспозиция вызывала эмоции, была создана определённая атмосфера, в которую хочется возвращаться. Также помимо фактологической достоверной информации обязательно должен оставаться блок чего-то непонятного — лабораторный, экспериментальный блок в музее необходим для того, чтобы люди ходили с вопросами, чтобы была сопричастность к генерации знания».