«Говорит Москва»: на ВДНХ отремонтируют знаменитый «Дом связи»

На ВДНХ начался капитальный ремонт строения № 546 — «Дома связи». Завершить работы, в ходе которых отремонтируют фасады, заменят кровлю, окна, двери и инженерные системы, планируется до конца 2023 года.

В рамках капитального ремонта этого исторически ценного градоформирующего объекта специалисты заменят кровлю и водосточную систему здания, усилят несущие конструкции, создадут отдельный выход из подвала. Также будут проведены перепланировка здания, замена внутренних и прокладка наружных инженерных систем, внутренние отделочные работы, замена окон и дверей, реставрация и воссоздание лепного декора. Прилегающую к «Дому связи» территорию благоустроят. Завершить ремонт планируется до конца 2023 года.

Здание «Дома связи» было построено к открытию Выставки 1954 года для целевого использования. Половина здания была отдана под местную выставочную телефонию, включая правительственную линию связи. Вторую половину занял радиовещательный комплекс ВСХВ (прежнее название ВДНХ). Его студии были предназначены для записи гостей Выставки, передовиков сельского хозяйства, здесь озвучивались научные и учебные фильмы.

В «Доме связи» работали дикторы Всесоюзного радио и радио «Маяк», в том числе народный артист СССР Юрий Левитан.

В 1975 году к 30-летию Дня Победы именно отсюда впервые на открытом пространстве транслировалась песня «День Победы».

В 1990-е годы в здании располагалась администрация радиослужбы ВВЦ (прежнее название ВДНХ), контактная телефонная станция и действующая радиоточка.

До 2015 года в четырех помещениях радиорубки регулярно проводились съемки для кино и телевидения, а также локальные выставочные показы. Остальная часть здания функционировала как радиоточка. Затем «Дом связи» был закрыт.

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