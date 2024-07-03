«Русская Медиагруппа» и Московский зоопарк подписали соглашение о партнерстве

1 июля прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между «Русской Медиагруппой» и Московским зоопарком. Стороны договорились о взаимной поддержке и совместной реализации акций, направленных на популяризацию знаний о живом мире и заботу об окружающей среде.

«Русская Медиагруппа» активно занимается продвижением экологических инициатив и давно сотрудничает как с Московским зоопарком, так и с другими организациями, чья деятельность направлена на защиту окружающей среды и пропаганду бережного отношения ко всему живому.

«Русское Радио», входящее в состав холдинга, взяло под опеку гималайского белогрудого медведя, проживающего в Московском зоопарке. РМГ проводит на территории столичного зоосада разные акции.

Подписание соглашения официально подтверждает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного стратегического взаимодействия «Русской Медиагруппы» и Московского зоопарка.

«Мы выражаем благодарность Московскому зоопарку за готовность к сотрудничеству, – говорит генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. – Уже долгие годы нас связывают тесные дружеские отношения. Все наши совместные акции всегда вызывают живой отклик у аудитории. И я уверена, у нас впереди еще много добрых, интересных и познавательных проектов».

«Московский зоопарк — сегодня намного больше, чем место, куда приходят просто посмотреть на животных. Мы уделяем огромное внимание просвещению, наша миссия — рассказывать людям, как заботиться о природе и биоразнообразии, объяснять, какие проблемы экологии наиболее актуальны и как их решать. Поэтому партнерство с «Русской Медиагруппой» — очень ценная инициатива, которая даст возможность рассказать о важных вопросах живой природы большому количеству людей», — отметила Светлана Акулова, генеральный директор «Московского зоопарка».