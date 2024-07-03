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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Русская Медиагруппа» и Московский зоопарк подписали соглашение о партнерстве

«Русская Медиагруппа» и Московский зоопарк подписали соглашение о партнерстве

editor
By editor
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Светлана Акулова и Любовь Маляревская

1 июля прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между «Русской Медиагруппой» и Московским зоопарком. Стороны договорились о взаимной поддержке и совместной реализации акций, направленных на популяризацию знаний о живом мире и заботу об окружающей среде.

«Русская Медиагруппа» активно занимается продвижением экологических инициатив и давно сотрудничает как с Московским зоопарком, так и с другими организациями, чья деятельность направлена на защиту окружающей среды и пропаганду бережного отношения ко всему живому.

«Русское Радио», входящее в состав холдинга, взяло под опеку гималайского белогрудого медведя, проживающего в Московском зоопарке. РМГ проводит на территории столичного зоосада разные акции.

Подписание соглашения официально подтверждает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного стратегического взаимодействия «Русской Медиагруппы» и Московского зоопарка.

«Мы выражаем благодарность Московскому зоопарку за готовность к сотрудничеству, – говорит генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. – Уже долгие годы нас связывают тесные дружеские отношения. Все наши совместные акции всегда вызывают живой отклик у аудитории. И я уверена, у нас впереди еще много добрых, интересных и познавательных проектов».

«Московский зоопарк — сегодня намного больше, чем место, куда приходят просто посмотреть на животных. Мы уделяем огромное внимание просвещению, наша миссия — рассказывать людям, как заботиться о природе и биоразнообразии, объяснять, какие проблемы экологии наиболее актуальны и как их решать. Поэтому партнерство с «Русской Медиагруппой» — очень ценная инициатива, которая даст возможность рассказать о важных вопросах живой природы большому количеству людей», — отметила Светлана Акулова, генеральный директор «Московского зоопарка».

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