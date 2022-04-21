«ГРАНИ» ПОЛУЧИЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ «ЗА ЛУЧШЕЕ ШОУ» НА ESTET FASHION WEEK

Fashion show «CIRCUS» от дизайнера, модельера Маши Горячевой и режиссёра-постановщика Валерия Сорокового было удостоен этой почетной награды не случайно. Всех поразили не только продуманные сценография, музыка, видеоряд на экранах, грим, костюмы, но и сама концепция показа. На подиум Ювелирного дома «Эстет» вместе с моделями вышли жонглеры, мимы и другие цирковые артистами, смело расширив рамки самого fashion-формата. Продюсер показа — руководитель Продюсерского центра «Грани» Елена Склярова. По счастливому стечению обстоятельств невероятный показ совпал… с днем рождения Елены Скляровой, и вечер стал для нее настоящим бенефисом!

Многие гости, члены зрители и даже организаторы Estet Fashion Week отмечают, что Fashion show «CIRCUS» — это было действительно самое запоминающееся fashion-шоу сезона на Ювелирной неделе моды. Само шоу и — в финале — организаторов публика встретила бурными и продолжительными овациями.

«До самого последнего дня недели моды мы планировали эту номинацию дать другому дизайнеру, — делится впечатлениями член жюри Estet Fashion Week, эксперт по стилю Александр Белов. — Но когда мы увидели этот показ, Fashion show «CIRCUS», мы поняли, что это точное попадание и, безусловно, лучшее шоу! Нас впечатлило всё — от черно-белого циркового видеоряда до самой задумки показа, всё было очень хорошо проработано, погружало в атмосферу. Была масса положительных эмоций. Показ очень крутой!

Второй показ от Продюсерского центра «Грани», с возрастными моделями, был тоже очень качественный. Он закрывал день показов и весь сезон недели моды. Это было очень современно, актуально, даже по-молодежному. Причем не было ощущения, что женщины просто оделись в молодежную одежду. Всё было продумано и органично. Они выглядели стильно!»

Фото — Дмитрий БАБУШКИН

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