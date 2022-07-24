Гузель Хасанова — талантливая певица, автор слов и музыки, презентует долгожданный сингл «Иллюзии»

«Все мы держимся за иллюзии. Порой цепляемся из последних сил. Мы держимся за те идеи, которые оправдывают наш образ жизни, наши мысли и поведение. Которые помогают нам двигаться дальше и придают нашей жизни неповторимый смысл.

И держимся мы за иллюзии до тех пор, пока цена за них не становится слишком высокой.

Взросление и внутренний рост требуют болезненного столкновения с реальностью и прощания с иллюзиями, которые когда-то, став спасением, теперь тянут нас на дно.

Эта песня об этом столкновении. О взрослении. О жизни. А она бывает разная. Как и все чувства, с которыми столкнулась героиня моей очень личной и важной песни», — поделилась со своими поклонниками Гузель Хасанова.

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