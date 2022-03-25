В российских кинотеатрах показали лучшее концептуальное кино

За несколько недель показы международного фестиваля «Best Erotic Shorts-3» посетили более десяти тысяч кинолюбителей.

На допремьерном показе в кинотеатре «Алмаз Синема Азовский» г. Москва после фотоколла с фотографом гости имели возможность первыми увидеть долгожданный фестиваль «Best Erotic Shorts-3».

После показа состоялось обсуждение фильмов в формате открытого микрофона с VIP-гостями, специалистами, которые делились своим мнение и вели дискуссию на вопросы, которые задавала ведущая.

Гостями на открытом микрофоне были: Екатерина Макарова, Надежда Петрасова, Наталья Борисова, Керим Костоев, а также команда @prosack_official Михаил Старовойтов, Ольга Блинкова, Татьяна Копылова.

В этом году фестиваль посетил 30 городов России, зрители смогли насладиться 11 лучшими короткометражными картинами, а также проголосовать за лучший фильм, который получит приз в размере $1000.

Среди фильмов – глиняная анимация о сотворении мира, восхитительное закулисье двух актеров озвучки в фильме «Асинхрон» и острые социальные темы как в картине «Я голая» (фото – кадр из фильма).

18+

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.