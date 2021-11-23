Вера Брежнева презентует новый сингл «Не надо»

Откровенные декольте, яркий мейк и ангельские крылья: Вера Брежнева примерила образы времён своего участия в культовой группе «ВИА Гра».

Специально к годовщине своего прихода в группу певица решила сделать подарок поклонникам — ремейк трека «Не надо». В видео на песню Вера Брежнева буквально закосплеила саму себя из двухтысячных.

И даже макияж певицы был повторён точь-в-точь, а выполнил его тот же визажист, что и 19 лет назад.

Ролик снят в стиле того времени и отсылает к ярким образам Веры в группе: от модного тогда маникюра и аксессуаров до ультра-мини, которое сводило с ума миллионы фанов певицы.

«Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг в группу «ВИА Гра», который изменил мою жизнь.

На съемке сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое: с лёгкостью вспомнила, как мы тогда позировали, какие эмоции переживали. Это было незабываемо», — делится Вера Брежнева.

«Не надо, не надо ни ада, ни рая», — поёт Вера и появляется на обложке ремейка в ангельском образе с огромными крыльями и проникновенным взглядом.

Поклонники отметили, что певица совсем не изменилась, а стала ещё более красивой и чувственной.

Послушать ремейк песни «Не надо» можно на всех музыкальных платформах.

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