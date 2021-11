«Крёстный отец южноафриканского рока» Арно Карстенс готовится представить свой седьмой студийный альбом

В преддверии выпуска своего нового альбома «Out of the Light into the Night», который должен выйти 3 декабря, южноафриканский рок-музыкант Арно Карстенс в эксклюзивном комментарии для телеканала ТВ БРИКС рассказал о тех трудностях, которые прошёл альбом в процессе его создания во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Out of the Light into the Night» станет первым сольным альбомом Карстенса с 2014 года, который был написан на английском языке, когда была выпущен лонгплей «Lightning Prevails». Кроме того, в новый альбом войдут уже вышедшие синглы «Go Easy Love», «Empire of the Night», «Out of the Blue», и последний на данный момент «Reason».

«Я начал писать альбом ещё в 2019 году и планировал выпустить его в 2020, но прошлый год как небывалый вихрь снёс меня с намеченного курса. С другой стороны, это дало мне немного времени для того, чтобы пересмотреть идеи на некоторые песни и заострить внимание на финальных штрихах в них. Все эти песни – плоды перемен, ведь одна часть из них была написана у меня дома, а другая часть на студиях. Нам приходилось довольствоваться тем, к чему у нас был доступ, который чаще всего был ограничен, и мы должны были изучать новые удалённые способы работы. Всё это, так или иначе, добавило особые смыслы к новым песням, которые отличают этот альбом от других, которые я написал до этого. Творческая работа над альбомом проводилась в тот момент, когда наши границы были закрыты, но храбрость подтолкнула нас всех пройти через это», − рассказал Арно Карстенс.

«Главный сингл с грядущего альбома, «Reason», стал шестым, который мы выпустили перед релизом альбома. Можно сказать, что эта песня была написана сама собой. В разгар всего произошедшего нам всем пришлось столкнуться с пугающим давлением, которое опустошило наши источники жизненных сил, а также породило новые стрессовые ситуации. В результате, всё то, что уже произошло с нами, а также всё то, что ещё произойдёт – заставило людей столкнуться с нерешёнными и новыми проблемами. Этот сингл повествует о том, как отбросить прошлое и с уверенностью взглянуть в будущее», − отметил музыкант в эксклюзивном комментарии для ТВ БРИКС.

Арно Карстенс является певцом, автором песен в жанре альтернативного рока, а также призёром многочисленных музыкальных наград родом из города Кейптаун, ЮАР. Музыкальную карьеру Арно начал больше 25-ти лет назад — сначала в качестве участника рок-группы, потом начал выступать сольно – на английском языке и африкаанс – это официальный язык Южной Африки. В 2020 году Карстенс дал концерт для российской аудитории на телеканале ТВ БРИКС, который стал частью масштабного проекта онлайн-концертов артиста #STAGEATHOME, стартовавший в период режима самоизоляции в ЮАР.

