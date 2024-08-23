Группа Томшин Бэнд выпустила клип на песню «Человек»

22 августа состоялся релиз нового клипа рок-группы Томшин Бэнд на песню «Человек». Произведение ставит перед зрителем острый и актуальный вопрос о разрушительной сущности человека. Кадры клипа создают тревожную атмосферу и заставляют задуматься о непростом времени, в котором мы живем.

Энергия и сила песни передана через видеоряд, который совмещает современные технологии с динамикой и напором классических рок-клипов. Часть клипа представляет собой современную световую анимацию, наполненную символическим содержанием, а другая часть – это созданные с использованием искусственного интеллекта и специальной обработки зарисовки из современной жизни. Над видеорядом работала команда шоу световых картин «ШоуПП».

Клип воспринимается как настоящий видео-арт: демонстрируется контраст между добром и злом, вечными ценностями и конфликтами, в которых проявляется темная сторона человеческой природы.

Клип «Человек» группы «Томшин Бэнд» — это глубокое размышление о том, как часто мы становимся жертвами своей разрушительной силы и что может остаться на руинах нашей цивилизации.