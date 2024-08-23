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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Группа Томшин Бэнд выпустила клип на песню «Человек»

editor
By editor
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человек томшин бэнд

22 августа состоялся релиз нового клипа рок-группы Томшин Бэнд на песню «Человек». Произведение ставит перед зрителем острый и актуальный вопрос о разрушительной сущности человека. Кадры клипа создают тревожную атмосферу и заставляют задуматься о непростом времени, в котором мы живем.

Энергия и сила песни передана через видеоряд, который совмещает современные технологии с динамикой и напором классических рок-клипов. Часть клипа представляет собой современную световую анимацию, наполненную символическим содержанием, а другая часть – это созданные с использованием искусственного интеллекта и специальной обработки зарисовки из современной жизни. Над видеорядом работала команда шоу световых картин «ШоуПП».

Клип воспринимается как настоящий видео-арт: демонстрируется контраст между добром и злом, вечными ценностями и конфликтами, в которых проявляется темная сторона человеческой природы.

Клип «Человек» группы «Томшин Бэнд» — это глубокое размышление о том, как часто мы становимся жертвами своей разрушительной силы и что может остаться на руинах нашей цивилизации.

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