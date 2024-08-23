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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Дарья»: Новый релиз от Дарьи Зелениной вышел на лейбле Riki Music

editor
By editor
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дарья - новый трек дарьи зелениной

Дарья Зеленина — певица, артистка, телерадиоведущая, репортёр и блогер. В её портфолио участие в популярном телесериале «Лето», съемки в клипах у известных блогеров и звезд российской эстрады. Дарья была ведущей концертов на телеканалах ТНТ Music, Music Box и «Карусель». За год сотрудничества с лейблом Riki Music песни исполнительницы послушали более 1,4 млн раз.

Песня «Дарья» — история о веселой, немного дерзкой и не по годам рассудительной девчонке, для которой собственные ценности важнее трендов и моды. Заряжающий бит, народный мотив и по-настоящему важный посыл — идеальный рецепт от Дарьи Зелениной, который точно стоит послушать.

«Я уверена, что каждая девчонка мечтает заявить о себе, вот я и заявила! В процессе работы над синглом было сложно решить, какую сторону себя я хочу показать, поэтому песня получилась обо всём и сразу. Если взглянуть более широко — это трек о любом подростке, который ярко и активно ищет себя», — рассказала Дарья Зеленина.

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