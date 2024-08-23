«Дарья»: Новый релиз от Дарьи Зелениной вышел на лейбле Riki Music

Дарья Зеленина — певица, артистка, телерадиоведущая, репортёр и блогер. В её портфолио участие в популярном телесериале «Лето», съемки в клипах у известных блогеров и звезд российской эстрады. Дарья была ведущей концертов на телеканалах ТНТ Music, Music Box и «Карусель». За год сотрудничества с лейблом Riki Music песни исполнительницы послушали более 1,4 млн раз.

Песня «Дарья» — история о веселой, немного дерзкой и не по годам рассудительной девчонке, для которой собственные ценности важнее трендов и моды. Заряжающий бит, народный мотив и по-настоящему важный посыл — идеальный рецепт от Дарьи Зелениной, который точно стоит послушать.

«Я уверена, что каждая девчонка мечтает заявить о себе, вот я и заявила! В процессе работы над синглом было сложно решить, какую сторону себя я хочу показать, поэтому песня получилась обо всём и сразу. Если взглянуть более широко — это трек о любом подростке, который ярко и активно ищет себя», — рассказала Дарья Зеленина.