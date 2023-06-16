РНО завершает малеровский цикл в зале «Зарядье»

Российский национальный оркестр завершает малеровский цикл в зале «Зарядье». В течение одного концертного сезона здесь звучали все симфонии великого австрийца в исполнении ведущих российских оркестров.

Под занавес творческого года художественный руководитель и главный дирижер РНО Александр Рудин представит свою интерпретацию Первой симфонии Малера, получившей подзаголовок «Титан». Известно, что автор сам предпослал своему опусу такое название, заимствовав его из романа популярного писателя Жан-Поля. Однако после первых исполнений стало ясно, что оно не вполне соотносится с сутью симфонии. Ее подлинный смысл раскрывается при знакомстве с вокальным циклом «Песни странствующего подмастерья», создававшегося одновременно с симфонией и ставшего для нее тематической основой: главная тема первой части – это песня «Солнце встало над землей», в медленной части использована песня «Голубые глазки». Оба сочинения были глубоко автобиографичны – в них нашло отражение глубокое, но, к сожалению, неразделенное чувство музыканта к певице Иоганне Рихтер.

В своей первой симфонии 24-летний автор впервые всерьез задается вопросами о том, что есть жизнь – с ее страданиями, борьбой и надеждами. Главной идеей становится героика, символизирующая уверенность героя в грядущей победе над невзгодами. Так оно на деле и выходит: ликующая кода симфонии возвещает триумфальную победу молодости и счастья над трагедией.

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