Групповая отчётная выставка Отделения графики РАХ «Графика-26» октрылась в МВК РАХ

Российская академия художеств представляет традиционную отчётную выставку одного из старейших своих подразделений – Отделения графики РАХ. В экспозицию вошли произведения более 50 авторов, среди которых академики и члены-корреспонденты РАХ из нескольких российских регионов. Работы относятся к разным видам, жанрам, стилевым направлениям современного искусства, выполнены в самых разнообразных графических техниках, многие из них экспонируются впервые.

Проект «Графика-26» в каком-то смысле позволяет на примере творчества ведущих мастеров судить о состоянии и тенденциях развития всей отечественной графики, дает её показательный срез — поэтому устроители называют его ожидаемым и знаковым событием. Слово «академизм» ассоциируется у многих зрителей с чем-то классически-правильным, но скучным, предсказуемым, подчиненным жестким нормативам. Все эти определения не имеют отношения к деятельности экспонентов. Следование классическим традициям русского и мирового искусства, блестящее владение приемами академического рисунка органично сочетаются в их творчестве с открытостью к эксперименту, готовностью ответить на вызовы времени, с поиском новых форм и новых тем. Наверно, прежде всего именно это качество объединяет работы членов Отделения графики РАХ.

Как и в прежние времена, академики придают первостепенное значение работе с натуры, её внимательному и разностороннему изучению. Этой линии они придерживаются и в своей творческой практике, и в педагогике: учат молодых художников опираться в большей степени на собственные жизненные наблюдения, чем на впечатления от искусства, искать и создавать своё, а не копировать чужое. Неудивительно, что в экспозиции широко представлены пейзажи, портреты, натюрморты. Однако традиционализм этих жанров вовсе не исключает их новаторской трактовки, переосмысления их возможностей. Скажем, некоторые современные мастера проявляют повышенный интерес не только к фактуре, но и к текстуре предметов, не столько к их зримому облику, сколько к тянущемуся за ними шлейфу ассоциаций, интерпретируют натюрморт как набор символов, а пейзаж как метафизическое пространство. Но даже произведения очень условные или откровенно фантазийные базируются часто на натурных штудиях, порождаются впечатлениями самыми что ни на есть реальными. Здесь уместно вспомнить слова выдающегося графика М.П. Митурича-Хлебникова: «Убежденность в том, что новое приходит не через обновление приемов, манер, технических средств, а как открытие, „увиденное“ художником в бесконечном многообразии реальности, жизни, составляет основу традиции, которой я в меру своих сил следую… Исчерпать новое в натуре для художника так же невозможно, как добежать до горизонта».

Стоит отметить склонность многих экспонентов к мифологическому типу образного мышления, причем речь идет не только об очевидных случаях, об изображениях героев античных легенд и евангельских аллюзиях. Сюжеты из современной жизни или из недавнего прошлого тоже трактуются подчас в мифологическом ключе, предстают перед зрителем в ореоле таинственной многозначности, нагружаются аллегорическим смыслом, сквозь приметы определенного исторического времени в них угадываются вечные мотивы.

Существенная для современной эстетики минималистская тенденция, конечно, особенно наглядно проявляется в промышленном дизайне, в плакатах и логотипах, однако дает о себе знать и в станковой графике, и в книжной иллюстрации. Стремление к ёмкости, лаконизму художественного высказывания, желание сосредоточить внимание зрителя на главном, пожертвовав деталями интересными, но второстепенными, свойственны очень многим участникам проекта. Некоторые авторы используют в своей работе новейшие компьютерные технологии, и все же рисунки карандашом, акварелью, тушью, пастели и гуаши, ксилографии и шелкографии, литографии и офорты явно преобладают в экспозиции. Пристрастие большинства мастеров к «старым добрым» материалам и инструментам, к традиционным графическим техникам объясняется, вероятно, желанием открыть в этих старых техниках и их комбинациях новые, еще неиспробованные выразительные возможности.

Отделение графики Российской академии художеств продолжает оставаться важным творческим, научным и организационным центром, объединяющим выдающихся художников, по-прежнему всячески способствует их разносторонней деятельности, регулярно проводит конференции, круглые столы, мастер-классы, издает сборники научных статей и, конечно, организует выставки. Сегодня один из них таких проектов представлен вниманию профессионального сообщества и широкой зрительской аудитории.

Текст подготовлен Управлением информации (пресс-службой) РАХ на основе статьи ведущего научного сотрудника Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств РАХ, кандидата исторических наук Дмитрия Владимировича Фомина.

Фото: Фрагменты экспозиции «Графика-26» в МВК РАХ. Фотограф: Виктор Берёзкин, пресс-служба РАХ