«Чайф»: стал известен третий хедлайнер фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

Группа «Чайф» исполнит свои легендарные хиты на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино».

«Здравствуйте, родные. Меня зовут Владимир Шахрин. Вы знаете, я играю и пою в группе “Чайф”. Сообщаю вам, что группа “Чайф” с удовольствием примет участие в фестивале “НАШИ В ГОРОДЕ”. Фестиваль обещает быть искрометным, что самое главное на наш вкус, музыкально-семейным, и можно приезжать с детьми. “Чайф” ждет вас на фестивале “НАШИ В ГОРОДЕ”», – сказал Владимир Шахрин.

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» в одном из самых популярных московских кинопарков объединит поколения разнообразной программой: взрослых ждут живые концерты на двух сценах, тематические зоны и спортивные площадки, детей – надувные батуты, творческие мастер-классы, аквагримм и увлекательные настольные игры, а для семейного досуга организованы аэрохоккей, дартс и другие совместные активности.

«Я очень рад, что хедлайнером нашего фестиваля станет легендарная группа “Чайф”. Нас связывает давняя дружба, и я уверен, зрители с нетерпением ждут их выступления. Мы собрали на одной сцене самых запоминающихся исполнителей. Выбирайте настоящую музыку – в июльские выходные наша площадка станет эпицентром невероятной энергии!», – пригласил на праздник программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.