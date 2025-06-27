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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойМосква«Чайф»: стал известен третий хедлайнер фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

«Чайф»: стал известен третий хедлайнер фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

editor
By editor
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чайф
Фото © Валерий Кузнецов

Группа «Чайф» исполнит свои легендарные хиты на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в кинопарке «Москино».

«Здравствуйте, родные. Меня зовут Владимир Шахрин. Вы знаете, я играю и пою в группе “Чайф”. Сообщаю вам, что группа “Чайф” с удовольствием примет участие в фестивале “НАШИ В ГОРОДЕ”. Фестиваль обещает быть искрометным, что самое главное на наш вкус, музыкально-семейным, и можно приезжать с детьми. “Чайф” ждет вас на фестивале “НАШИ В ГОРОДЕ”», – сказал Владимир Шахрин.

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» в одном из самых популярных московских кинопарков объединит поколения разнообразной программой: взрослых ждут живые концерты на двух сценах, тематические зоны и спортивные площадки, детей – надувные батуты, творческие мастер-классы, аквагримм и увлекательные настольные игры, а для семейного досуга организованы аэрохоккей, дартс и другие совместные активности.

«Я очень рад, что хедлайнером нашего фестиваля станет легендарная группа “Чайф”. Нас связывает давняя дружба, и я уверен, зрители с нетерпением ждут их выступления. Мы собрали на одной сцене самых запоминающихся исполнителей. Выбирайте настоящую музыку – в июльские выходные наша площадка станет эпицентром невероятной энергии!», – пригласил на праздник программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

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