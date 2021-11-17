Стартует осенняя серия игр интеллектуального триатлона

19 ноября 2021 года на сайте igames.team пройдёт первая онлайн-игра осенней серии интеллектуального триатлона «По следам рыбного обоза». Игра будет посвящена первому в России Дню преподавателя высшей школы.

Интеллектуальный триатлон — новый формат интеллектуальных игр, разработанный в Российском новом университете (РосНОУ). Очные и онлайн-игры проводятся с 2018 года, в них уже приняли участие более 1000 команд школ, колледжей, вузов и других организаций.

Осеннюю серию 2021 года РосНОУ проводит при поддержке группы компаний «Просвещение», которая предоставит победителям серии призы.

Серия состоит из трёх онлайн-игр.

19 ноября. По следам рыбного обоза. Игра от Российского нового университета, посвящённая первому в России Дню преподавателя высшей школы.

По следам рыбного обоза. Игра от Российского нового университета, посвящённая первому в России Дню преподавателя высшей школы. 30 ноября . По гамбургскому счёту. Литературная игра с издательством «Время».

. По гамбургскому счёту. Литературная игра с издательством «Время». 9 декабря. В Париж по делу! Срочно. Культурно-историческая игра с Музеями Московского Кремля. Игра посвящена выставке об отношениях двух стран «Франция и Россия: 10 веков вместе».

Начало каждой игры — 16:00 по московскому времени, продолжительность — 40-50 минут.

Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте https://igames.team/ не позднее, чем за час до начала игры, и вступить в одну из лиг интеллектуального триатлона — Лигу школ и колледжей, Университетскую лигу, Открытую лигу либо Онлайн-лигу (для индивидуальных игроков, регистрация через соцсети).

Участие в играх бесплатное. Все участники получат электронные дипломы.

По итогам серии лучшие команды получат приглашение на очную игру, которая состоится в Российском новом университете в январе 2022 года (если эпидемиологическая обстановка будет сложной, очная игра будет перенесена).

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