Хиты Михаила Гуцериева прозвучали на BIG LOVE SHOW

10 февраля на сцене масштабной концертной площадки «Live Арена» собрались тысячи преданных и восторженных зрительских сердец на долгожданный праздник музыки и любви от Love Radio.

Со сцены прозвучали хиты, написанные поэтом Михаилом Гуцериевым: «Не пытайся повторить» Сергея Лазарева (муз. Дарья Кузнецова), «На синих озёрах» Натальи Гордиенко (муз. Максим Фадеев), «Рубашка красная» ХАБИБА (муз. Сергей Ревтов), «Любовь у сердца в рабстве» POLINA (муз. Polina), «Рядом, но не вместе» Ани Лорак (муз. Дарья Кузнецова), «Острой бритвой» Димы Билана (муз. Дарья Кузнецова), «Верни» Ольги Бузовой (муз. Дарья Кузнецова).

Композиции, прозвучавшие со сцены, стали истинным украшением BIG LOVE SHOW 2024, а их исполнение и постановки номеров порадовали зрителей.

За кулисами артисты эмоционально делились своими впечатлениями от выступления и о сотрудничестве с поэтом Михаилом Гуцериевым.

«Сегодня я исполнила уже полюбившуюся слушателям песню «Рядом, но не вместе». Она прекрасная и занимает особое место в моей сольной программе. Хотела бы сказать большое спасибо поэту Михаилу Гуцериеву, который почувствовал рвущуюся на части женскую душу. «Live Арена» полна людей и энергии, зрители приняли песню с огромной любовью», — поделилась певица Ани Лорак.

«Песня «Острой бритвой» — история о любви, конечно. Она прошита временами, любовью душ, которые не знают ни времени, ни расстояния, как я себе это представляю. Работать с поэтом Михаилом Гуцериевым — это всегда удовольствие, и сегодня я поделился этим с тысячами людей. Мне кажется, каждый человек может найти себя в этой песне», — рассказал после выступления заслуженный артист России Дима Билан.

«Gutseriev Media» исполняет мечты! Во-первых, я очень счастлив был выступить впервые на BIG LOVE SHOW 2024. Это особая ответственность, я волновался. У меня шикарная песня на стихи Михаила Гуцериева и музыку Сергея Ревтова. Очень рад, что мы собрались и сделали классную песню, которая нашла отклик у всех девчонок. Самое главное — чтобы песня жила, чтобы песню слушали, и для меня это будет самая большая награда. Спасибо за эмоции и энергетику — это для меня исполнение одного из желаний», — поделился певец ХАБИБ.

Сердца десятков тысяч людей стучали в унисон, наслаждаясь захватывающим нереальным шоу, а постановочные номера на песни Михаила Гуцериева подарили зрителям яркие и незабываемые эмоции.