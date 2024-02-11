Сингл Жени Любич «Случайный поворот» стал ключевым саундтреком романтической комедии «Саша и Питер»

Сингл Жени Любич «Случайный поворот» стал ключевым саундтреком романтической комедии онлайн-кинотеатра PREMIER «Саша и Питер» о хитром плане девушки Саши по предотвращению свадьбы бывшего. Короткая версия лёгкой жизнеутверждающей композиции «Случайный поворот» от истинной петербурженки Жени Любич будет открывать каждую серию романтической комедии с Аглаей Тарасовой в главной роли, а в финальной – трек прозвучит целиком.

«Я написала "Случайный Поворот" во время прогулки по Питеру. Шла от Гороховой улицы до Васильевского острова через Дворцовый мост и, возможно, по дороге заходила в кафе, делала остановки - и в таком вот неспешном режиме я провела целый день, который плавно перешел в ночь. И это отражено в тексте. Поскольку песня была написана в движении, в ней важна ритмическая составляющая, которую мы постарались сохранить в аранжировке, балансируя между первой акустической версией на пять четвертей и современной музыкой, понятной широкой аудитории», – рассказала о своём творчестве Женя Любич, исполнительница саундтрека «Саша и Питер».

Первое живое исполнение композиции «Случайный поворот» состоялось 5 февраля на закрытой премьере сериала «Саша и Питер». Помимо этого трека в сериале «Саша и Питер» будут звучать и другие песни Жени Любич: «Бродский», «Галактика» и «Лето».