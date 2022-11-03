«Хочу девочку»: Лена Катина высказалась о пополнении в семье

Экс-солистка группы t.A.T.u. откровенно рассказала о браке с Дмитрием Спиридоновым! Сколько детей планируют завести влюбленные? Почему они отказались от брачного договора? Правда ли, что бизнесмен преподнес жене подарок за 29 миллионов рублей? Почему пара до сих пор не может въехать в свой загородный особняк?

Минувшим летом певица Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. Еще до свадьбы девушка восхищалась щедростью мужчины. Она хвасталась помолвочным кольцом с огромным бриллиантом. Стоимость украшения оценивается в 13,5 миллиона рублей! А недавно экс-солистка группы t.A.T.u. получила от любимого новую машину люксовой марки. Автомобиль обошелся супругу звезды в 29 миллионов рублей!

«Она у меня очень хозяйственная, давно ездит на одной машинке, которая мне не нравилась. Когда я увидел именно ту машину, то понял, что она ей идеально подходит. Я называю авто лисичкой, под ее характер и цвет волос», — делится Спиридонов.

Предприниматель жалуется, что жена призывает его не тратить такие большие деньги. Она советует ему экономить и даже называет транжирой.

«Это самая выгодная жена в мире! Я понял это после первого подарка. Купил сумку люксового бренда, но она ее не носит. А авоську дай, она только рада», — смеется Дмитрий.

Катина отвечает, что является сторонником разумного потребления. По ее мнению, все расходы должны быть четко спланированы. Певица считает, что Спиридонов очень несерьезно относится к деньгам.

«Она, конечно, не подарок, но что поделать. В смысле, что с ней надо жить четко по графику. Я так не умею», — отмечает мужчина.

Бизнесмен не хочет экономить на супруге. Ведь она оказалась для него единственной поддержкой и опорой в трудный момент. Дмитрий уже несколько лет борется со страшной болезнью – раком щитовидной железы. Когда молодые люди встретились, то у него как раз случился рецидив. Спиридонов уверен, что певица помогла ему победить недуг. Сейчас у него длительная ремиссия.

«Изначально я не ожидала предложения руки и сердца, потом я не ожидала машину. Не ожидала ничего из того, что сейчас происходит», — делится звезда.

До бракосочетания предприниматель приобрел для любимой огромный трехэтажный особняк в коттеджном поселке на Новой Риге. Он планировал, что летом у них будет новоселье. Но переезд до сих пор не состоялся.

«Готов дизайн-проект, все согласовано. Главное, чтобы там было тепло, светло и уютно», — считает девушка.

Супруги рассказали, что предпочитают современный классический стиль в интерьере. Дизайнеры будут использовать хрусталь и лепнину. Пара также хочет, чтобы на их загородном участке была баня.

«Я же сибиряк, поэтому обязательно нужна баня. Как у Волочковой! Буду учиться делать шпагат», — смеется Дмитрий.

Выяснилось, что по документам владельцем роскошного особняка пока является только Спиридонов. Но мужчина признается, что доверяет своей жене, поэтому готов хоть сейчас отписать ей все имущество. Супруги даже не стали заключать брачный договор!

«Мы начали этим заниматься, а потом Дима почитал и сказал: «Ну его нафиг, давай не будем подписывать». Отношения, которые не построены на доверии, априори обречены», — уверена артистка.

«Я считаю, что он заработал – это его, а я заработала — это мое. Тут не поспоришь», — говорит певица Анита Цой.

«Я выступаю за брачный договор. Считаю, что каждый человек в жизни должен быть защищен», — отмечает певица Глюкоза.

Сейчас пара наслаждается общением друг с другом. Дмитрий окружил жену заботой и любовью. Он признается, что готов выполнить любой ее каприз.

«Я готовлю для всей семьи бургеры», — хвастается мужчина.

«И делает он это так: говорит моей маме Инне, чтобы она нарезала овощи, а моей бабушке Люде, чтобы прокрутила фарш», — смеется Катина.

Для обоих супругов этот брак стал вторым по счету. В прошлом певица была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого родила сына Александра. Звезда говорит, что нынешний избранник сразу же нашел контакт с ее наследником.

«Диму он слушается гораздо больше, чем меня», — отмечает исполнительница.

«Как-то так получилось. Я для него авторитет, как старший брат или старший друг», — объясняет бизнесмен.

Спиридонов признается, что мечтает о большой семье. Но Катина не хочет становиться многодетной матерью.

«Она хочет одного. А я говорю, что нужно рожать пятерых, если есть такая возможность», — делится мужчина.

Пара пока не определилась, кого они хотят больше: мальчика или девочку.

«Учитывая, что у меня сын, я бы хотела девочку. А Дима хочет мальчика», — говорит артистка.

«Я просто проживу на 20 лет меньше, если будет девочка. Мне кажется, что ее воспитывать сложнее, чем мальчика», — считает Дмитрий.

Но Дмитрий уверяет, что будет рад и дочери. Главное, чтобы ребенок был здоров.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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