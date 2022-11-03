Лариса Долина рассказала, кто помогает ей с открытием джаз-клуба

Строительство заведения артистки сильно затянулось! Почему рабочие никак не могут закончить ремонт? Что за мужчина подарил певице здание в центре Москвы и обещал исполнить ее давнюю мечту? Правда ли, что знаменитость и бизнесмена связывают романтические отношения?

Лариса Долина уже больше года анонсирует открытие своего джаз-клуба. Певица рассказывает в интервью, что стройка идет полным ходом.

«Там уже лифты построили, будет очень интересно», — делится звезда.

Женщина отмечала, что планирует привлечь к работе свою дочь Лину.

«Лина будет поваром в ресторане. Мы с ней продумаем меню и обратимся за помощью к каким-нибудь специалистам. Потому что она в первый раз встанет за плиту», — говорит исполнительница.

Поклонники с нетерпением ждут открытия заведения, но оно откладывается. Долина объясняет, что у них постоянно возникают проблемы: то с покупкой стройматериалов, то с рабочими.

«Я не знаю, когда это будет, потому что мы все зависим от строительства. Все связано со сроками, когда мы получим материалы и так далее. Стройка во все времена была непредсказуема», — делится знаменитость.

Лариса Александровна признается, что эта ситуация ей не нравится. Но ее радует только то, что она не несет материальных потерь. Ведь народная артистка не вложила в это дело ни рубля. Будущий клуб стал подарком одного состоятельного мужчины.

«Мне помог меценат, который и предложил мне построить клуб. Это его место, он его выбрал, купил и дарит мне», — откровенничает звезда.

СМИ пишут, что щедрым поклонником творчества певицы оказался бизнесмен Юрий Растегин. Он часто появляется вместе с Долиной на светских мероприятиях. В одно время им даже приписывали роман, но они все отрицали.

«На ее мероприятиях я бываю со своей супругой. Не хочу это обсуждать, потому что слухи лишены какой-то основы», — отвечает журналистам мужчина.

По словам исполнительницы, их много лет связывают исключительно дружеские отношения. Юрий просто решил порадовать артистку, поэтому исполнил ее заветную мечту.

«Я предложил Ларисе Александровне такой проект на новом объекте, который недавно был мною приобретен. Он находится возле Театра Советской Армии», — рассказывает Растегин.

Юрий признается, что очень любит джаз. По его мнению, в Москве не хватает качественного клуба, где можно будет наслаждаться этой музыкой.

«Сейчас этот жанр раскрыл свои рамки. Он вышел из этого поля элитарности, стал доступен для всех», — подчеркивает артистка.

«Нельзя назвать ее элитарной. Это особенная музыка для очень узкого круга людей. Мало кто будет специально слушать джаз», — уверена телеведущая Алена Водонаева.

«У нас нет культуры джаза. Откуда она может быть, когда в постсоветском пространстве запрещали слушать какую-то иностранную музыку», — рассуждает композитор и продюсер Брендон Стоун.

Но певица думает иначе. Сейчас она активно гастролирует с музыкантом Игорем Бутманом. В каждом городе они собирают полные залы. Звезды доказывают, что в нашей стране джаз популярен.

«На джаз ходит любая публика, та же, которая ходит на «погоду в доме». Сейчас это направление занимает очень высокие позиции. Это видно по аншлагам, которые мы собираем по всей России», — объясняет певица.

Лариса Александровна признается, что бизнесмен не просто выделил крупную сумму на ремонт клуба, но и оградил подругу от решения всех бытовых вопросов.

«Для этого есть специально обученные люди. Я ничего не контролирую», — говорит артистка.

«Я вкладываю в это помещение деньги, делаю ремонт и отдаю его в совместный проект с Ларисой Александровной Долиной. Я отказываюсь от той прибыли, которое оно могло бы приносить», — подчеркивает Растегин.

Исполнительница надеется, что в скором времени все проблемы будут решены. Сейчас она ждет, когда завершится стройка. Долина обещает, что на самом первом концерте обязательно споет сама!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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