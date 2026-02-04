Холдинг ON Медиа изучил влияние кино на ментальное здоровье россиян

61% россиян уверены, что кино должно вызывать сильные эмоции, а каждый третий выбирает комедию для преодоления стресса. Почти половина опрошенных признаётся – просмотренные фильмы помогают разобраться в трудных чувствах и ситуациях, а 39% переживают увиденное несколько дней.

Результаты исследования аналитиков холдинга о влиянии экранных историй на психоэмоциональное состояние зрителей были представлены на конгрессе «СМАРТздрав». В январе 2026 года опросили свыше 2 тысяч человек 18–65 лет из городов России с населением более 100 тысяч, включая Москву и Санкт-Петербург.

В ходе исследования участники фокус-группы рассказали, какие фильмы и сериалы выбирают и почему, а также насколько просмотр кино помогает им справляться с эмоциональными трудностями и влияет на принятие решений.

Главные выводы исследования:

Для большинства людей кино – способ расслабиться (36%) или заполнить свободное время (21%).

Женщины чаще мужчин используют фильмы для борьбы со стрессом (31% против 15%), причем для 67% женщин гарантией хорошего настроения становится счастливая концовка (51% у мужчин).

61% респондентов считают, что фильмы должны вызывать сильные эмоции (мужчины с этим соглашаются чаще – 65% против 57% у женщин).

43% опрошенных отметили, что фильмы помогают разбираться в трудных ситуациях и чувствах, еще 41% испытывают такой эффект иногда.

Комедия – самый популярный жанр для эмоционального отдыха: его любят 35% респондентов всех возрастов.

68-69% молодых людей (18-34 года) хотя бы раз вдохновлялись фильмами на перемены в жизни; среди представителей старших возрастных групп таких меньше.

39% участников продолжают «переживать» просмотренный фильм несколько дней, а среди жителей Санкт-Петербурга показатель даже выше – 49%.

Лишь 11% опрошенных стараются избегать фильмов, вызывающих сильные эмоции, и этот показатель не зависит ни от возраста, ни от пола, ни от размера города.

Более половины (51%) ежедневно или почти ежедневно смотрят фильмы онлайн, тогда как в кинотеатры ходят меньше – 51% посещают их лишь несколько раз в год или реже, а 24% вовсе не ходят.

Софья Митрофанова, генеральный директор холдинга ON Медиа:

«Кинематограф не только дарит нам способ отдохнуть, но и создает инструмент для личностных изменений и поддержки ментального здоровья. Как контентный медиахолдинг мы видим огромный потенциал для создания содержательных и эмоционально насыщенных экранных историй, которые способны помогать людям справляться со стрессом, осмыслять свои чувства и принимать решения, это ответственная и важная задача».

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко отметила, что кинематограф и здоровье тесно взаимосвязаны, следовательно, культура восприятия кино и процесс его создания требуют формирования и учета особенностей аудитории, включая возраст.

«Изучение предпочтений помогает находить новые способы влияния кинематографа на качество жизни россиян. Исследование показало, что только 11% опрошенных предпочитают избегать фильмов, вызывающих сильные эмоции, независимо от возраста, пола и места проживания. При плохом настроении треть россиян предпочитают комедии. Согласно исследованию, более половины смотрят фильмы онлайн почти каждый день. Эти данные показывают, что кино – эффективный инструмент для поддержки эмоционального благополучия».