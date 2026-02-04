Успех «Очень странных дел» привел к тому, что фантастику, ужасы и мистику стали смотреть больше

Аналитики онлайн-кинотеатра «КИОН» проанализировали предпочтения россиян на протяжении всего года и зафиксировали всплеск интереса к жанрам ужасов, мистики и фантастики в середине декабря 2025 и начале 2026 года — во время выхода первой и второй частей финального сезона сериала «Очень странные дела». Рост просмотров в пиковые периоды увеличивался в 4 раза, а в остальное время года спрос на эти жанры оставался стабильным и не демонстрировал резких колебаний, что, по мнению экспертов рынка, говорит о мощном влиянии громких международных релизов на зрительские предпочтения.

Согласно аналитическим данным онлайн-кинотеатра «КИОН», ажиотаж вокруг заключительного сезона культового сериала мог стать триггером для роста интереса к соответствующим жанрам — мистике, фантастике и хоррорам. Аудитория этих жанров на платформе распределяется почти поровну между мужчинами и женщинами, с небольшим перевесом в сторону мужской аудитории, на которую пришлось 51,63% просмотров.

Наибольшую активность среди мужчин и женщин продемонстрировали зрители в возрасте от 35 до 44 лет, тогда как минимальный интерес зафиксирован у аудитории 65+. Таким образом, ключевая аудитория мистических и фантастических историй — зрелые зрители, которые активно реагируют на громкие культурные события и тренды в сериальной индустрии.

Аналитики также привели статистику просмотров за год — с 1 января 2025 по 26 января 2026 года. В жанре фантастики наибольший интерес у пользователей «КИОН» вызвали: российские фантастические комедии «Семейный призрак», «Планетяне» и «Вася не в себе», а также зарубежные фантастические триллеры «Гипнотик» с Беном Аффлеком и «Катастрофа» с Гийомом Кане.

В сегменте мистики зрители чаще всего смотрели триллер «Остров бессмертных», оригинальный сериал «КИОН» «Там, где цветет полынь», а также российские фильмы «Девятая» и «Кукольник», в которых сверхъестественное становится частью драматического повествования.

Среди ужасов лидерами по просмотрам стали «Дракула» Бессона, российский триллер «Голосовой помощник», фильмы-выживания про хищников «Из глубины» и «Охота на волков», а также культовый сверхъестественный хоррор Осгуда Перкинса «Собиратель душ».