Аджер Константин

Константин Аджер — междисциплинарный художник, работающий на стыке визуального и концептуального искусства, музыки, перформанса и медиа-арта. Начав свой творческий путь с детского интуитивного концептуализма, Аджер получил образование в Гнесинском училище и Институте культуры, параллельно окончив Заочный народный университет искусств. Современному искусству учился у Юрия Соболева в Международной мастерской театра синтеза и анимации Интерстудио.

С 1996 года участвует в жизни современной художественной сцены: выставках и перформансах, выступает как музыкант в экспериментальных проектах, работает с видео-артом, фотографией, принтерной и трафаретной печатью. Участник групп Запасной выход и Escape. Куратор направления Современное искусство в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Член Союза дизайнеров России.

Константин Аджер — участник и лауреат международных выставок, фестивалей и резиденций, в том числе фестиваля Musicprotokoll (Грац, Австрия), Videoakt (Барселона, Испания), а также резидент Apexart (Нью-Йорк, США).

«Сообщение об ошибке»: персональная выставка Константина Аджера, 2025