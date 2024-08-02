Российская академия художеств открыла Фестиваль современного искусства «Византия.Ру» в Ярославле

Российская академия художеств при поддержке Правительства Ярославской области представляет уже четвертый фестиваль современного искусства в Ярославле. В этом году он проходит в рамках долгосрочного научно-просветительского академического проекта «Византия.Ру», который развивается с 2013 года. По словам автора первоначальной концепции — Народного художника РФ, академика и члена Президиума РАХ Николая Александровича Мухина, целью проекта является осмысление лучших традиций византийской культуры, преемницей которой является наша страна, объединение художников, чье творчество направлено на возрождение и развитие традиционной культуры, духовных ценностей. Кураторами фестиваля стали: Елена Церетели, Манана Попова, Татьяна Кочемасова, Надежда Мухина, Тимур Жимальдинов. Торжественную церемонию открытия посетили Губернатор региона М. Я. Евраев, митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, архимандрит Сильвестр (Лукашенко), академики Российской академии художеств, в числе которых Николай Мухин и Андрей Ковальчук, кураторы, представители научного и культурного сообщества столицы и области.

Экспозиция фестиваля «Византия.Ру» в Ярославле будет состоять из двух основных частей. Зрителям будет представлена скульптура, живопись, графика и эмали на библейские сюжеты Народного художника СССР и РФ, Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели, который отпраздновал в этом году 90-летие. Церковное и религиозное искусство является одной из ярких страниц творчества всемирно известного мастера.

В 1960-е годы во время работы в археологических экспедициях Тбилисской академии наук Церетели делает сотни рисунков и копий со средневековых грузинских памятников – фресок, мозаик, эмалей, уделяя большое внимание особенностям выразительного языка, изучая техники и технологии византийского искусства. Эти «штудии» получают своё продолжение в серии графических листов, эмалевых, рельефных икон, скульптурных композиций. Начиная с 70-х годов, Зураб Константинович изучает старинную технологию перегородчатой эмали. Многолетние экспериментальные работы позволяют ему расширить палитру до 85 цветов – прозрачные поливы, густые, глубокие, пастозные эмали. Введение золотых поливов, в сочетании с медной основой, обеспечивает светящийся золотистый фон работ. Выбрав технику эмали для своих религиозных произведений, художник не только придаёт им долговечность, но и наполняет необыкновенным светоносным цветом. Он создаёт эмалевые иконы и аналойного размера, и монументальные образы. Отдельные листы крупных композиций где-то почти невидимо, а где-то нарочито архаично соединяются в общий сюжет. Одна из любимейших его техник – горячая эмаль – достигает в его работах технологического совершенства. Художник не только добился богатейшей цветовой палитры, но и смог применять ее в круглой скульптуре.

Последние 20 лет Российская академия художеств, её художники, выпускники академических вузов, под руководством Николая Александровича Мухина вели работы над созданием благоукрашения Храма Святого Саввы в Белграде. Экспонируемые объекты, фото, видео материалы — уникальная возможность представить широкому зрителю весь масштаб проекта, перенести его в пространство мастерских, осуществлявших работу над созданием внутреннего убранства крупнейшего православного храма на Балканах.

Эскизные проекты; макеты купола, конх, парусов, входных групп; цветные картоны композиций; эскизы хоросов и других архитектурных элементов храма, выполненные фрагменты мозаик в том масштабе, в котором они существуют в соборе, позволят зрителям погрузиться в сложнейший художественный процесс создания такого рода проекта и хотя бы на время переместиться в пространство храма Святого Саввы. Общая площадь выполненных мозаик составила 17 тысяч кв.м., что делает храм настоящей энциклопедией православного религиозного искусства, не имеющего аналогов за всю историю христианства. Более 50 млн. тессеров (кусочков смальты) разной величины было уложено на стены храма. Суммарный вес всей мозаики превышает 400 тонн. Над созданием мозаичного убранства работало 15 бригад художников общей численностью 350 человек. Многие из них — выпускники академических художественных вузов, стажеры Творческих мастерских монументальной живописи РАХ и члены Российской академии художеств. Помимо мозаик в храме по проектам Николая Мухина выполнены 3 иконостаса с иконами, которые были написаны художниками Свято-Тихоновского университета, 4 огромных киота высотой около 7 метров с иконами, выложен декоративный мраморный пол и вывешен грандиозный хорос (центральный светильник храма) диаметром 20 метров, а также ряд хоросов для входных групп храма. В залах экспозиции также будут показаны архивные фотоматериалы и фильмы о создании всего проекта.

С момента своего основания и по сей день Академия художеств играет ведущую роль не только в создании центральных памятников в России, но и во всем мире. Создание убранства храма Святого Саввы во Врачаре (Белград) стало новой страницей, как в истории христианского искусства, так и для современной художественной культуры. Куратор проекта: Президент Российской академии художеств, Народный художник СССР и РФ Зураб Константинович Церетели. Руководитель проекта и его сопровождение: академик и член Президиума Российской академии художеств, заслуженный деятель культуры РФ Манана Валентиновна Попова. Автор проекта и руководитель работ по художественному убранству храма: академик и член Президиума Российской академии художеств, Народный художник РФ Николай Александрович Мухин. Авторы программы росписей (мозаик): академик Российской академии художеств, доктор искусствоведения Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова и академик Николай Александрович Мухин. Главный инженер проекта и руководитель монтажных работ: Евгений Николаевич Челышев. Компьютерное сопровождение проекта: член-корреспондент Российской академии художеств Антон Владимирович Штольба. Традиции отечественной школы монументального искусства и её история будут раскрыты в специально сформированном научно-просветительском и образовательном фестивале «Византия.Ру» 2024.