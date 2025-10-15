Оплата публикаций

Анхелла Копелло

Аргентинская художница Анхела Копелло родилась в 1960 году. Свой творческий путь она начала во время обучения в Университете Буэнос-Айреса, где получала образование в сфере ландшафтного дизайна и декоративного цветоводства. Некоторое время спустя Копелло решила сменить род деятельности и поступила в Аргентинскую школу фотографии, где ее преподавателями стали Джули Вайс, Энди Голдстайн, Вирхиния дель Гуидиче.

На счету автора — целый ряд книжных публикаций, в том числе альбом «Парки и сады Аргентины» 1999 года, а также фотоиздания «Дети солнца» и «Аргентинские ландшафтные дизайнеры» 2011-го. Книга Анхелы Копелло «Непостоянства» в 2014 году стала финалистом престижной премии FELIFA и позднее была издана при содействии Муниципальной программы культурного патронажа Буэнос-Айреса.

Работы Копелло выставлялись во многих музейных и галерейных пространствах Буэнос-Айреса, в том числе в культурных центрах Recoleta (2010) и Usina Cultural Sáenz Peña (2011) и выставочном зале Areatec при культурном фонде Пабло Кассары (2012), принимали участие в «Фестивале света» в Муниципальном музее изящных искусств Тандиля (2014) и экспонировались в помещениях Фондовой биржи Буэнос-Айреса (2015). В рамках групповых и персональных выставок их также можно было неоднократно увидеть в Культурном центре Борхеса и аргентинском Palais de Glace.

Сегодня автора официально представляет галерея OdA, а ее произведения регулярно участвуют в крупных международных выставках-ярмарках, в числе которых значатся Pinta BAphoto (2017, 2019–2021) и Photo London (2020).

Анхела Копелло живет и работает в Буэнос-Айресе. Здесь же она преподает и проводит творческие мастер-классы.

