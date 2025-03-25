Миронова Ирина

Ирина Миронова — легендарный российский режиссер-клипмейкер. С 2000 года сняла более 1000 музыкальных клипов. Её видео с Земфирой, Децлом, «Би-2», Аллой Пугачевой и другими главными артистами страны вошли в золотой фонд музыкальных телеканалов. Снимая каждый новый клип, Ирина МИРОНОВА экспериментирует с жанрами и стилями визуализации, превращая песню в осуществленную вселенную, наполняя экранную историю нюансами и подробностями нового удивительного мира. Помимо беспрецедентного числа музыкальных видео за более чем 20 лет съемки нон-стоп, Ирина МИРОНОВА создавала и другие формы визуализации: крупные рекламные и международные видеопроекты, экспериментальные музыкальные арт-ролики и фильмы. Во многих из которых она является не только режиссером, но и продюсером, автором идеи, сценария, оператором, режиссером монтажа, художником и вдохновителем. Ирина МИРОНОВА ведет проекты с самых основ — начиная от концепции, философии и позиционирования и заканчивая техническими решениями и атмосферной стилизацией. В 2021 году Ирина Миронова открыла авторскую видеошколу MIRONOVA online SCHOOL и представила первую в России выставку о клипмейкинге I’M MIRONOVA music video monster в центре современного искусства М’АРС.

Ирина Миронова и издательство «ЭКСМО» выпустили первое в России коллекционное издание о российском клипмейкинге, 2025