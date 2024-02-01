Тираж книг Лии Арден достиг миллиона экземпляров

В феврале выходит миллионная книга Лии Арден. Если быть точнее, 1 011 000 экземпляр. Помимо Лии Арден, еще ни один современный российский автор молодежного фэнтези не достиг такого успеха.

Лия — самый популярный автор импринта «Черным-бело» и лидер своего направления. Ее книги печатаются тиражами в сотни тысяч экземпляров, выход каждого нового романа становится событием для книжного мира.

«Молодежное фэнтези — активно растущее, перспективное направление литературы. Оно развивается и изменяется, находит новую глубину, отражая при этом интересы и вопросы, которые тревожат молодых читателей. Мы в «Эксмо» поддерживаем молодых перспективных авторов, а Лия Арден — настоящий феномен современного книжного рынка. Она входит в тройку ведущих авторов по суммарному тиражу и возглавляет топ-10 авторов по своему направлению. В 2023 году было отпечатано более 350 тыс. экземпляров ее книг», — прокомментировала директор редакции художественной литературы издательства «Эксмо» Александра Шипетина.

Первая книга Лии вышла в 2020 году. С тех пор ее произведения выходят в самых разных форматах: в бумажном, электронном и аудио-вариантах. Но Лия не ограничивает себя только литературой. Сейчас идет работа над аудиоспектаклем «Мара и Морок», на главную роль пригласили актрису кино Ангелину Стречину («Пищеблок», «Триггер» и др.).

Совместно с издательством «Комильфо» весной 2024 года в свет выйдет комикс по первой книге цикла «Смерть и Тень».

Произведениями заинтересовались платформы, в данный момент ведутся переговоры относительно экранизации одного из проектов автора.

Всего у Лии Арден четыре основных цикла:

«Смерть и Тень», более известный как «Мара и Морок», общий тираж которого 665 000 экземпляров;

«Потомки Первых» — первая книга серии, «Золото в темной ночи», стала первой книгой Лии, но издана была позже прогремевшего романа «Мара и Морок». Тираж цикла составляет 131 000 экземпляров;

«Четыре дракона» — история в корейском сеттинге, к январю 2024 года выпущена тиражом 92 000 экземпляров;

«Нити судьбы» — абсолютно новое направление для автора. Это городское фэнтези в современном сеттинге, черпающем вдохновение в древнегреческих мифах о богах первого поколения. Первая книга «Во главе раздора» запустила цикл с тиража в 42 000 экземпляров.

К четырем циклам примыкает одиночный роман «Невеста Ноября». Роман перевыпускается в уникальном оформлении каждый год в ноябре и очень востребован среди коллекционеров и почитателей Лии Арден, а общий тираж книги достиг 81 000 экземпляров.

«Моя цель — подарить читателю эмоции. Увлекательное приключение, которое поможет хоть на пару вечеров отвлечься от привычных будней», – говорит Лия Арден.