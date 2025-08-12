Инна Аствацатурова: «Название шоу для нас имеет не меньшее значение, чем его наполнение»

– Кому пришла идея создания шоу Le Vertige? Был ли у вас опыт в организации или это первый start up?

– Цирковой проект ArtArea Project, главным идейным вдохновителем и руководителем которого является Инна Аствацатурова, давно шел к созданию собственного шоу. Наш коллектив существует с 2013 года. За это время мы сотрудничали как артисты с множеством площадок и прокатчиков, но пришло время перейти на новую ступень и создать нечто новое, непохожее на другие проекты. Наше первое шоу имеет название Le Vertige и на французском языке переводится как «головокружение». Большой опыт выступлений помог нам понять, каким должен быть этот проект и что важно для нашего зрителя.

Подготовка такого уровня требует серьезных ресурсов. В какой-то момент всё совпало: сложились все необходимые составляющие, чтобы, наконец, реализовать задуманное. Для нас это стартап — мы впервые организовывали с нуля своё шоу, его концепцию и творческое наполнение. Каждый участник коллектива вносил в проект свою душу, идеи, энергию. Всё это собиралось воедино и воплотилось в Le Vertige. Это камерное цирковое шоу в формате варьете с винной дегустацией и гастрономическим сопровождением. Представление будет проходить на нашей основной репетиционной базе на Кутузовском проспекте.

– Хотелось бы узнать почему вы выбрали название Le Vertige? Ведь в переводе с французского языка это головокружение.

Название шоу для нас имеет не меньшее значение, чем его наполнение. Мы хотели, чтобы оно отражало эффект от происходящего — те впечатления, которые останутся у зрителя. Мы долго размышляли, перебирали варианты и консультировались со специалистами.

Окончательное решение было принято совместно с бренд-стратегом Григорием Новиковым — экспертом в развитии брендов, в том числе государственных. Название Le Vertige максимально точно передаёт тот эффект, который мы стремимся произвести: головокружение от эмоций, вина и гастрономии. Мы уверены — ни один гость не останется равнодушным или разочарованным. Мы приглашаем каждого, кто знакомится с Le Vertige, прислушаться к себе и ответить на очень личный вопрос: «От чего в последний раз вы испытывали приятное головокружение?»

– 50% успеха — это сплоченная команда. Кто в вашей команде? Расскажите немного о коллегах.

– Успех любого проекта во многом зависит от команды — людей, которые поддерживают, вдохновляют, делятся своими идеями. Цирковой коллектив ArtArea Project существует с 2013 года, и всё это время мы развивались благодаря сплочённости и преданности тех, кто с самого начала вкладывал свои эмоциональные и физические силы, воодушевлял и помогал двигаться вперёд — цирковой коллектив ArtArea Project.

Команду для создания нашего первого шоу мы собирали долго: выбирали, ошибались, пробовали заново. Но в результате нам удалось подобрать людей, которые аналогично нам вдохновлены проектом и горят им. Наш идейный вдохновитель и руководитель проекта — Инна Аствацатурова, продюсер — Юлия Миронова. Также в команде есть финансовый директор, арт-директор, бренд-стратег, маркетологи и другие специалисты, каждый из которых вносит вклад в успех проекта.

Мы открыты к новым знакомствам и уверены, что команда будет расширяться и будут появляться новые лица, которые станут частью нашего дальнейшего совместного роста.

– Как подбирался состав для шоу? И на что вы обращали внимание в первую очередь при выборе артистов?

– Организаторы проекта сами являются цирковыми артистами, поэтому есть определенная экспертиза и насмотренность в области циркового искусства. Одним из ключевых факторов при выборе артистов для нашего шоу был опыт работы, в том числе за границей, а также серьёзные регалии и достижения.

Мы создавали не просто очередное развлекательное шоу, нам было важно показать зрителям всю красоту и эстетику циркового искусства. Поэтому мы выбирали самых лучших цирковых артистов — рекордсменов Книги Гиннесса, мастеров спорта, участников самых известных мировых шоу. Люди, которые много лет в профессии, те, с кем мы дружим, общаемся, знаем их уровень как артистов. Мы доверяем им будущее этого проекта и уверены в их мастерстве. В шоу представлены разные номера — и силовая акробатика, и воздушная гимнастика, и многое другое. Каждый номер — в уникальном жанре, и вместе они демонстрируют захватывающую многогранность циркового искусства.

– Как вам удалось задействовать артистов цирка Du Solei?

– Цирковая среда довольно узкий круг. Мы давно в профессии, работаем более 10 лет, выступали на крупных манежах и сценах. Поэтому хорошо знакомы с теми, кто работает в этой сфере, со многими артистами, включая тех, кто работал в Cirque du Solei и стал настоящими звёздами. Многие из них — наши давние друзья, они прониклись идеей и концепцией шоу, поверили в неё и с радостью согласились стать артистами нашего проекта. У зрителей шоу Le Vertige будет возможность увидеть мастерство самых высококлассных артистов мирового уровня.

– Какое отличие постановок подобных шоу за границей и у нас? Какой концепции вы больше придерживались.

– Здесь хотелось бы сделать акцент на восприятии цирковых шоу в целом. В нашей стране они чаще всего ассоциируются с представлениями и развлечением для детей. Мы предлагаем новый подход — современное развитие циркового жанра, ориентированного на взрослую аудиторию.

По сути, мы делаем первое в России цирковое шоу для взрослых, которое сочетает в себе не только эстетическую , зрелищную составляющую, но и дает возможность расслабиться и пообщаться, отдохнуть и вкусно поужинать в красивой обстановке. Можно прийти, насладиться красивым представлением с прекрасной музыкой и историей, продегустировать изысканные вина, заказать блюда наших партнеров, среди которых премиальные рестораны. Это возможность шикарно провести время в приятной компании – со своей второй половиной, или друзьями, коллегами.

– Что было самое сложное при запуске этого start up? Есть ли у вас режиссёр-постановщик?

– Сложностей было немало, но как и у любого стартапа, основная — найти инвесторов и партнёров. Необходимо было вызвать доверие, убедить, что мы действительно способны создать шоу высокого уровня, эффектное, яркое, впечатляющее. Мы искренне благодарны нашим инвесторам и спонсорам за то, что поверили в нас, дали шанс реализовать себя в чём-то большем.

Режиссёр-постановщик у нас, конечно, есть. Мы пригласили Максима Хельмута — режиссёра с большим опытом, в том числе в зарубежных постановках, автора множества номеров для международных фестивалей. Сотрудничество получилось очень продуктивным: мы обсуждаем, бывает спорим, но в итоге всегда приходим к общему решению. Работать с ним комфортно, а его яркие идеи помогают нам двигаться вперёд.

– Кто ваш зритель? Кому прежде всего будет интересно посетить Le Vertige?

– Наш зритель — это, прежде всего, ценители искусства. Те, кого вдохновляют невероятные возможности человеческого тела, кто ценит эстетику, атмосферу, вкус и красоту во всём, что их окружает. Это люди, открытые к новому, уникальному, яркому и нестандартному.

Наше шоу предназначено для взрослой аудитории, для всех тех, кому близок небанальный формат отдыха. Это зрители, которые хотят получить красивые эмоции, новые впечатления, увидеть уникальные номера лучших цирковых артистов, проникнуться камерной обстановкой, провести вечер в изысканной атмосфере, насладиться вином и ужином. Будь то романтическая встреча, общение с друзьями или просто желание провести вечер в особой атмосфере, погрузиться в искусство.

– Вы позиционируетесь как камерное цирковое шоу для взрослых в формате варьете. А что подразумевается под «варьете»? В России крайне редко можно услышать это слово.

– Варьете — это жанр, объединяющий разные формы сценического искусства: цирковые номера, музыку, театр. В нём нет строгого сюжета, при этом каждый номер — законченная миниатюра, создающая художественно цельную композицию. Именно так устроено и наше шоу: единая история рассказывается с помощью отдельных цирковых номеров. Важную роль играет конферансье: он ведёт программу, создаёт живой контакт с публикой. Особенность формата варьете в том, что он предполагает не только визуальное впечатление, но и гастрономическое.

Действительно, в России редко можно услышать это слово, но мы решили использовать именно этот формат: винная дегустация и изысканные блюда органично дополняют обстановку шоу и создают атмосферу своеобразного театра вкуса и эмоций. Наши гости могут заранее заказать сырный сет или авторский ужин — мясной, рыбный или вегетарианский, которые позволят провести вечер со вкусом во всех смыслах.

– Чем ваше шоу отличается от других цирковых постановок?

– Это первое цирковое шоу для взрослых в России в формате варьете с винной дегустацией. Оно уникально своей атмосферой камерности: небольшое количество столов, затемнённый свет, бархат, элементы роскоши, интриги и мистики.

Мы включили дегустацию, потому что вино — это тоже невероятная эстетика, своеобразная культура, которая очень романтична и вызывает массу эмоций. Нам захотелось объединить два этих искусства — цирка и вина — и рассказать об эстетике этого напитка языком циркового шоу. И наше первое цирковое шоу будет посвящено именно этому искусству.

Кроме того, уникальность нашего проекта в составе артистов. Разнообразие номеров и форм позволяет раскрывать тему вина через разные художественные образы, создавать насыщенное и многослойное зрелище, которое завораживает и удивляет.