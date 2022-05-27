Художница Дарья Коновалова-Инфанте создала пять работ для Парка Горького

Работы можно увидеть до 19 июня в галерее Арки Главного входа на выставке «Тайная жизнь вещей. Парк Горького».

В галерее Арки Главного входа открылась выставка «Тайная жизнь вещей. Парк Горького» художницы Дарьи Коноваловой-Инфанте. Это продолжение известного арт-проекта «Тайная жизнь вещей», который включает более 250 графических изображений. Специально для Парка Горького создано пять новых работ. В сюжетах появятся узнаваемые скульптуры и архитектурные объекты, существующие или когда-то существовавшие – «Прыжок в воду», «Девушка с веслом», «Мальчики с карпами», Арка Главного входа и даже стаканчик мороженого. Главными персонажами этой серии являются не только изображаемые предметы, но и их тени. Так, рядом со скульптурой «Мальчики с карпами» появляется силуэт самого романтического памятника Дании – Русалочки, тенью каскадного фонтана «Прыжок в воду» стал популярный аттракцион Парка Горького конца 20-х – начала 30-х годов «Парашютная вышка», с которого все желающие тоже могли совершить прыжок. Стаканчик мороженого отбрасывает тень старинной ротонды на Пушкинской набережной, а отражением парковой богини грации 1930-х годов «Девушки с веслом» станет богиня красоты Венера. Идея проекта – показать, что мир не всегда такой, каким мы привыкли его видеть.

«Мы считаем важным сотрудничать с современными талантливыми художниками, давать им площадку для творческого высказывания, удивлять посетителя. Так было всегда, с первого дня Парк Горького привлекал к работе лучших художников, дизайнеров, скульпторов и оформителей – «современных, ярких, ощущающих пространство и природу», как говорила первый директор Бетти Глан. Здесь работали первоклассные архитекторы, в числе которых Эль Лисицкий и Александр Власов, в качестве главных художников привлекались талантливые братья Стенберги. Архитектурные и планировочные новшества, заметные культурные события – все это стало возможным благодаря сотрудничеству с ними, и нам важно продолжать эту традицию», — рассказала директор Парка Горького Елена Лупина.

«Парк Горького – это место вдохновения для нескольких поколений моей семьи. Здесь Франсиско Инфанте создавал свои знаменитые инсталляции на природе. Напротив парка была художественная школа, где я училась. Идея дополнить серию «Тайная жизнь вещей» возникла во время прогулки. В игру с тенью были вовлечены ротонды, фонтаны, скульптуры и даже парковое мороженое. Открывает новый цикл работ легенда Парка Горького — «Девушка с веслом», аллюзией к которой станет самый известный образ Боттичелли», — отметила Дарья Коновалова.

Выставка «Тайная жизнь вещей» будет работать по 19 июня в галерее Музея Парка Горького, который находится в Арке Главного входа. Посетить ее можно, приобретя билет в Музей Парка Горького стоимостью 300 р., для льготных категорий 150 р. В стоимость также входит посещение Смотровой площадки на Арке Главного входа. Всего в Парке Горького будет выставлено около 60 работ из графической серии.

Дарья Коновалова-Инфанте – российский художник, график, скульптор и автор инсталляций. Входит в список лучших современных художников России по версии ARTEEX. Является членом Творческого Союза Художников России и Московского союза художников. Участница более 100 групповых выставок в России и за рубежом. Работы Дарьи Коноваловой находятся в собраниях Музея AZ, «ДК Громов», Крокин галереи и других.

«Тайная жизнь вещей» – арт-проект, включающий более 250 графических изображений. Художник делает главными персонажами картин не только изображаемые предметы, но и их тени — вещи и отражения находятся в тесной взаимосвязи или противостоят друг другу. Тень опасного хищника напоминает знаменитого мультперсонажа — котёнка Гав, в силуэтах рядом с ветряной мельницей легко угадывается Дон Кихот верхом на коне, а признанный шедевр Пикассо «Любительница Абсента» спорит с советским антиалкогольным плакатом.

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