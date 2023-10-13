На площадке PRIORITY FEST состоялось подписание Соглашения о вступлении в ИОТ-консорциум МГИМО МИД России, уже внедряющего индивидуальные образовательные траектории в практику обучения студентов.

Соглашение подписали председатель Совета ИОТ-консорциума вузов Владимир Рахтеенко и ректор МГИМО МИД России, член Президиума РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Коллегии МИД России Анатолий Торкунов . Это 14-й передовой университет в ИОТ-консорциуме – сообществе университетов, задающих тренды трансформации высшей школы и массовой индивидуализации высшего образования.

Владимир Рахтеенко подчеркнул важность ИОТ для государства: «Элитарное высшее образование - это современная цифровизация, которая говорит о том, как человек взаимодействует с человеком. Надеюсь на то, что у нас получится это масштабировать всем на пользу. Лидеры ИОТ-консорциума начали внедрение ИОТ еще в 2017 году, и мы видим потрясающие результаты. Сейчас ИОТ на уровне государства встроен в новый макет федерального государственного образовательного стандарта высшего образования на укрупненную группу специальностей и направлений подготовки. Об этом шла речь на оперативном совещании у Председателя Правительства России в сентябре 2023 года. Мы готовы делиться опытом и технологиями, вместе с университетами менять настоящее и будущее высшей школы».



Анатолий Торкунов отметил, что статус МГИМО и место университета в системе высшего образования России определяют потребность вуза во внедрении ИОТ как для решения задач сегодняшнего дня, так и для ответа на вызовы будущего: «Развитие такого рода сотрудничества - одна из задача PRIORITY FEST, мы находим некий знаменатель под тем сотрудничеством, которое уже реализуется, надеюсь, оно будет еще более масштабным с точки зрения участия наших профессоров студентов преподавателей».

В составе ИОТ-консорциума также: ТюмГУ, УрФУ, НИЯУ МИФИ, Сеченовский Университет, ТГУ, САФУ, ТИУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЮФУ, НГУ, ЯГТУ, ЧГУ и СПбПУ. В университетах консорциума — более 190 000 студентов. Уже более 58 000 студентов и преподавателей крупнейших российских университетов постоянно работают с платформой Modeus.

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