Игорь Крутой, Анжелика Варум, Дима Билан и другие российские звезды на фестивале детского творчества «Добрая волна»

В Казани завершился Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В столицу Татарстана прилетели популярные российские артисты, чтобы поздравить лауреатов конкурса и выступить вместе с ними на одной сцене.

В фестивале «Добрая волна» принимали участие талантливые дети с ограниченными возможностями и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В течение года в восьми городах России проходили региональные отборочные туры. Профессиональные члены жюри оценивали творческие номера детей и подростков от 6 до 16 лет. Юные артисты показывали свои таланты в четырёх направлениях фестиваля: музыка (вокал), игра на инструменте, хореография и сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение, жестовое пение).

Игорь Крутой (на фото выше), продюсер, музыкант, народный артист России:

— Фестиваль «Добрая волна» прошел в четвертый раз. И для нас это большая радость, потому что это уникальная возможность чаще видеть наших детей с улыбками на лицах. А это значит, что проект проходит не напрасно и не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. Для наших участников исполнение мечты, наверное, самое главное, что есть в их жизни и жизни их родителей. И фестиваль «Добрая волна» помогает реализовать желания творчески одаренных детей с ограниченными возможностями. Я очень благодарен моему другу — мэру Казани Ильсуру Метшину за то, что он всегда гостеприимно принимает фестиваль «Добрая волна» и во всем нам помогает.

«Всего в этом году на участие в фестивале «Добрая волна» было подано более 2 500 заявок, — рассказала Стелла Хачанянц, генеральный директор Академии Игоря Крутого. — В связи со сложной эпидемической обстановкой в стране некоторые номера участники присылали в онлайн-режиме и жюри смотрело их на большом экране во время конкурсных дней. Всего за это время прошло 40 мастер-классов, из которых 20 — в онлайн-формате. Несмотря на ограничения, более 14 000 детей смогли посмотреть мастер-классы онлайн».

В Казань на финал «Доброй волны» приехали 111 финалистов: детей и коллективов. На суд жюри были представлены 73 творческих номера.

Ильсур Метшин (на фото выше справа), мэр г. Казани:

— Это уже стало доброй традицией — в конце года собирать в Казани на гала-концерте наших дорогих гостей «Доброй волны». Когда четыре года назад мы начинали этот фестиваль, то не думали, каким большим и всеобъемлющим он окажется за это время. Его география охватывает всю страну: от Калининграда до Владивостока и объединяет всех талантливых и особенных детей со всей России. За эти четыре года 5 000 детей выступили на наших сценах, и мы надеемся, что их количество будет расти и дальше. Хочу поблагодарить всех участников, большую профессиональную команду «Доброй волны», Фонд президентских грантов, президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и всех, кто имеет отношение к организации этого замечательного фестиваля. Надеюсь, что наша гостеприимная казанская сцена зажжет новые имена и пусть мечты у наших детей сбываются.

Со 2 по 6 декабря в Казани прошли мастер-классы, конкурсные дни, экскурсии по достопримечательностям города, развлекательные программы и награждение победителей. В финальный день фестиваля — 6 декабря — состоялось самое долгожданное мероприятие — гала-концерт, в котором на одной сцене с участниками «Доброй волны» выступили такие российские звезды, как Игорь Крутой, Анжелика Варум, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Светлана Сурганова, Олег Газманов. Вели концерта Вадим Такменев и Ирина Безрукова.

Специально для фестиваля «Добрая волна-2021» организаторы мероприятия вместе с известными артистами подготовили интересную и динамичную концертную программу: совместные номера российских звезд и участников фестиваля, яркие вокальные партии, необычные дуэты и красочные танцевальные шоу.

Анжелика Варум, заслуженная артистка РФ:

— Я была очень рада выступить на «Доброй волне», потому что большая часть зрителей в зале — это участники фестиваля, их родители и волонтеры. Мероприятие прошло феерично. Спасибо всем за этот проект.

Олег Газманов, народный артист России:

— Я дружу с Игорем Крутым, который предложил мне прилететь на «Добрую волну» в Казань, и я сразу же согласился. Подобные благотворительные проекты очень нужны для талантливых детей с ограниченными возможностями в нашей стране.

Дима Билан, заслуженный артист РФ:

— В Казани я всегда чувствую себя как дома. Я абсолютно четко понимаю, что такое благотворительность. Артист — это человек, который приносит радость и должен делиться своим опытом и открытиями с другими людьми. Я неоднократно принимал участие в больших благотворительных событиях. Огромное спасибо Игорю Яковлевичу, который успевает в своей жизни обратить внимание на многие важные и нужные вещи. Я очень рад был выступить на фестивале «Добрая волна».

Ваня Дмитриенко, российский блогер, музыкант:

— На своем жизненном пути, еще очень коротком, но уже достаточно ярком, я встречал очень много людей. И я понял, в чем секрет взрослых, которые и по сей день остаются детьми — они живут творчеством. Мне очень приятно было выступить на фестивале «Добрая волна». Я хотел бы пожелать всем его участникам не расставаться с творчеством, быть верным ему. Здорово видеть, как развиваются дети, благодаря любви к творчеству. Пока оно живо в их сердцах, — они будут оставаться детьми очень долго.

Эфир гала-концерта «Добрая волна» пройдет на телеканале НТВ.

Девиз фестиваля «Добрая волна» — исполняй мечты. В течение года организаторы фестиваля воплощали мечты участников в реальность. Были исполнены 12 заветных желаний детей и три из них осуществились во время церемонии награждения. Генеральный директор Академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц и Начальник Управления культуры Исполнительного комитета г. Казани Азат Абзалов вручили сертификат на цифровой фотоаппарат Наталье Тушевой, хореографическому коллективу «Радуга» подарили сертификат на музыкальный центр, а Анастасии Панченко — сертификат на электронное пианино.

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