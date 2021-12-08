УЛЬЯНОВСК: В Музее А.А. Пластова откроется персональная выставка заслуженного художника РФ Николая Пластова

Открытие персональной выставки «Времена года», посвященной 65-летию художника Николая Николаевича Пластова состоится 12 декабря в 19:00 в Музее А.А. Пластова (Ульяновск, ул. Гончарова, д. 16).

Зрители увидят более 30 работ живописца, которые будут представлены в Ульяновске впервые.

Экспозиция дает возможность жителям и гостям города открыть для себя творчество художника — «семидесятника», продолжателя реалистических традиций отечественного искусства, выдающегося человека, одного из создателей Музея Пластова.

В экспозицию выставки «Времена года» вошли пейзажи, посвященные селу Прислонихе, ставшему обобщенным живописным образом русской деревни XX века, а также композиции старинных усадебных парков пригорода Москвы.

Среди работ отдельное место отведено портретам близких людей художника: «Арина» (2012), «Портрет сына в средневековой рубахе» (2011) и т.д. Творчество Николая Пластова – это не только профессиональная академическая школа, но и настоящие любовь к живописи и наслаждение искусством.

Николай Николаевич Пластов (16.12.1956 г.р.) – заслуженный художник России, хранитель наследия рода художников Пластовых. Большое влияние на творческое становление Николая Пластова оказала живопись народного художника СССР Аркадия Александровича Пластова и заслуженного художника РСФСР Николая Аркадьевича Пластова. Николай Пластов – выпускник МГАХИ им. В.И. Сурикова (мастерская Д.К. Мочальского). Любимые жанры Н.Н. Пластова – пейзаж и портрет.

Выставка работает до 27 февраля 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.