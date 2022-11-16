II Фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ»

С 21 по 24 ноября в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова пройдёт Второй межрегиональный фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ». В течение четырех насыщенных дней более 100 участников от 5 до 15 лет представят зрителям свои творческие работы. В фестивале примут участие коллективы из Томска, Нижнего Тагила, Архангельска, Воронежа, Сочи, Иркутска, Липецка, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

Помимо показа спектаклей, на фестивале пройдут мастер-классы для участников от артистов Театра Образцова. Ребята познакомятся с разными системами кукол, с японским бумажным театром камисибай, с традициями русского вертепного театра, а также побывают на экскурсии в Музее театра и Музее-квартире Сергея Образцова.

Также во время фестиваля Театр Образцова проведет Арт-лабораторию «Кукольник. Первый шаг» для руководителей и режиссеров детских театральных студий. В ее программе – мастер-классы ведущих режиссеров и художников театра кукол Анны Викторовой (театр «Кукольный формат», Санкт-Петербург) и Виктора Платонова (Московский детский театр теней, Москва), а также творческие встречи с Борисом Константиновым – главным режиссером Театра Образцова, Виктором Антоновым – главным художником Театра Образцова, и Мариной Назаровой – руководителем музейного отдела Театра Образцова.

«Главная ценность этого фестиваля в том, что любительские коллективы становятся участниками единого профессионального театрального пространства страны. У ребят и преподавателей из разных городов появляется возможность не только познакомиться и обменяться опытом друг с другом, но и приобрести новые знания от мастеров сцены.

В этом году мы придумали для фестиваля слоган — «Вообрази свой театр». Что это значит? С одной стороны, мы обращаемся к традициям, опыту нашего театра. Но важно помнить и о другой стороне — о детской супер-способности мечтать, смотреть вперёд и строить будущее искусства, театра, собственное будущее. Не имеет значения, станут ли участники фестиваля актёрами, художниками или режиссёрами. Театр раскрывает творческое начало личности — а это важно для развития человека в любой профессии», — Елена Булукова, директор Театра Образцова, сопредседатель фестиваля.

Часть спектаклей будет транслироваться онлайн.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры РФ ассоциацией «Академия народной музыки» совместно с ГАЦТК им. С.В. Образцова.

Вход на спектакли фестиваля бесплатный, по предварительной регистрации на сайте https://puppet.ru/obrazfest/obraz2022 .

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